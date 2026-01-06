Seimo narį Bagdoną prokuroras prašo nuteisti „čekiukų“ byloje ir skirti jam 7,5 tūkst. eurų baudą

Prokuroras taip pat prašo iš Liberalų sąjūdžio frakcijai priklausančio parlamentaro atimti teisę metus būti išrinktam ir paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas.
Šios bausmės Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroras Donatas Blinstrubis paprašė per posėdį antradienį Klaipėdos apygardos teisme.
Teismas nuosprendį skelbs lygiai po mėnesio – vasario 6 dieną.
„Neišsigandau, tokiose bylose yra ir išteisinamųjų nuosprendžių. Aš tikiuosi teisingo sprendimo, kad teismas remsis suformuota teismo praktika Mindaugo Sinkevičiaus byloje. Koks jis bebūtų nuosprendis, aš jį gerbsiu. Manau, kad šioje instancijoje niekas nesibaigs“, – Eltai po posėdžio sakė A. Bagdonas.
Jis teismo prašo priimti išteisinamąjį nuosprendį.
„Manau, kad teismas įvertins argumentus ir mane išteisins“, – viliasi politikas.
Jeigu teismas priimtų tokį nuosprendį, kokį siūlo prokuratūra, A. Bagdonas rizikuoja netekti Seimo nario mandato.
Teismui perduotos bylos duomenimis, A. Bagdonas, eidamas Neringos savivaldybės tarybos nario pareigas, 2020 metų vasario–rugpjūčio mėnesiais, kaip manoma, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir suklastojo penkias tarybos nario išlaidų ataskaitas. Įtariama, kad politikas įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų išlaidas ir pateikė suklastotus dokumentus Neringos savivaldybės administracijai. Manoma, kad tokiu būdu politikas apgaule įgijo 580 eurų savivaldybei priklausiusių lėšų.
2024 m. pabaigoje Seimas panaikino minėto politiko teisinį imunitetą tenkindamas Seimui pateiktą generalinės prokurorės prašymą. Gresiant įtarimams baudžiamojoje „čekiukų“ byloje, A. Bagdonas sustabdė narystę Liberalų sąjūdyje.
Politikas tikina grąžinęs septynis kartus didesnę – maždaug 4,2 tūkst. eurų pagal patvirtintą taikos sutartį civilinėje byloje ir manė, kad jo reikalai su kvitais yra baigti. Tačiau politikas sulaukė baudžiamosios atsakomybės.
Pasak jo, 2019–2020 m. vykdydamas tarybos nario veiklą, pateikė 190 kuro įsigijimo sąskaitų, trylikoje nebuvo jo rekvizitų. A. Bagdonas sako, kad kitų žmonių kvitai buvo pateikti per klaidą, jis buvo neatidus, tam įtakos galėjo turėti stresas dėl skyrybų proceso.
Tuo metu A. Bagdono byloje kaltinimą palaikantis Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroras D. Blinstrubis priekaištus dėl dvigubo baudimo atmeta.
Jis sako, kad ikiteisminiame tyrime nustačius galimus nusikalstamus veiksmus, buvo pateiktas įtarimas ir byla perduota teismui – prokuratūroje taip pat vyko procesas dėl viešojo intereso gynimo. Viešojo intereso gynimo prokuroras, įvertinęs, kad dalis išlaidų gali būti nepagrįstos, neproporcingos, pateikė reikalavimą grąžinti išmokas, kurios buvo nepagrįstos. Tuo metu baudžiamojoje byloje inkriminuoti tie atvejai, kai sumos galėjo būti užvaldytos apgaule – degalus įsipylė, už juos apmokėjo kiti asmenys. Dėl atvejų, kuriuose nusikaltimų požymiai ir yra inkriminuoti nusikaltimai.
