Senamiestyje paryčiais kilo muštynės

Vyras nurodė, kad apie pusę šeštos ryto Kurpių gatvėje, prie baro, jį sumušė nepažįstami asmenys. Pradėtas tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 140 str. už fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą.
Dar vienas pareiškimas gautas iš 2004 metais gimusio gyventojo. Paaiškėjo, kad dar šeštadienio dieną, 15.10 val., Debreceno gatvėje esančio daugiabučio namo kieme konflikto metu nenustatyti asmenys sumušė ir sužalojo klaipėdietį. Vyriškiui buvo suteikta medicininė pagalba, jis gydosi ambulatoriškai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 138 str. 1 d. dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
(be temos)
(be temos)
(be temos)