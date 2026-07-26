 Senamiestyje paryčiais kilo muštynės

Senamiestyje paryčiais kilo muštynės

2026-07-26 11:10
Asta Aleksėjūnaitė

Į Klaipėdos miesto policijos komisariatą kreipėsi 2002 metais gimęs pilietis, kuris pranešė, kad šeštadienį buvo užpultas Senamiestyje.

<span>Senamiestyje paryčiais kilo muštynės</span>
Senamiestyje paryčiais kilo muštynės / Asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Vyras nurodė, kad apie pusę šeštos ryto Kurpių gatvėje, prie baro, jį sumušė nepažįstami asmenys. Pradėtas tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 140 str. už fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą.

Dar vienas pareiškimas gautas iš 2004 metais gimusio gyventojo. Paaiškėjo, kad dar šeštadienio dieną, 15.10 val., Debreceno gatvėje esančio daugiabučio namo kieme konflikto metu nenustatyti asmenys sumušė ir sužalojo klaipėdietį. Vyriškiui buvo suteikta medicininė pagalba, jis gydosi ambulatoriškai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 138 str. 1 d. dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.

Šiame straipsnyje:
Senamiestis
muštynės
užpuolimas

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i
Ant kiekvieno kampo girdoma, po to stebimasi, kad muštynės...
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Kada tuos alhašus pradės gauditi kad pasibaiktu smurtas viešoje vietoje
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Dar po vieną .
Koks balius ( pjankė) be muštynių , viskas normos ribose .
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