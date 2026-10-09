 Šilalėje policija aptiko septynis kilogramus kanapių, sulaikyti trys įtariamieji

Šilalėje policija aptiko septynis kilogramus kanapių, sulaikyti trys įtariamieji

2026-10-09 08:34
BNS inf.

Šilalėje pareigūnai ketvirtadienio vakarą aptiko apie septynis kilogramus kanapių, penktadienį pranešė Policijos departamentas.

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<span>Šilalėje policija aptiko septynis kilogramus kanapių, sulaikyti trys įtariamieji </span>
Šilalėje policija aptiko septynis kilogramus kanapių, sulaikyti trys įtariamieji / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Apie 19.25 val. Rytinio Kelio gatvėje buvo sustabdytas automobilis „VW Passat“, kurį vairavo 2003 metais gimęs vyras, kartu važiavo 1998 metais gimęs vyras. Automobilyje rasta apie du kilogramus augalinės kilmės medžiagos, įtariama, kad tai kanapės. Kvaišalus minėtieji asmenys galimai įsigijo iš 1994 metais gimusio vyro.

Tą patį vakarą, apie 22.30 val., Šilutėje kratos metu rasta apie penkis kilogramus, įtariama, kanapių.

Visi trys asmenys uždaryti į Klaipėdos apskrities areštinę.

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