Šilutėje girtas vyras spyrė pareigūnui

Šilutėje, policijos pareigūnams atvykus į iškvietimą dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, neblaivus vyras spyrė Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato patruliui.
2002 metais gimusiam vyrui nustatytas 2,25 promilių girtumas, šeštadienį pranešė policija.
Pareigūnui dėl kojos sumušimo vietoje suteikta medicininė pagalba, jis tęsė tarnybą.
Įtariamasis uždarytas į areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
