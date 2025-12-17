Šilutės plente susidūrė vilkikas ir lengvasis automobilis

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų pirminiais duomenimis, gruodžio 17 d., trečiadienį, apie 07.44 val. gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, Šilutės plente, susidūrė krovininė transporto priemonė, kurią vairavo 34-erių vyras, ir automobilis „Volkswagen“, kurį vairavo 41 metų moteris.
Abu vairuotojai blaivūs.
Žmonės per eismo įvykį, pirminiais duomenimis, nenukentėjo.
Vairuotojai užpildė eismo įvykio deklaraciją.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai