Šilutės rajone galimai nuskendo Vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojas

Kaip pirmadienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, 13.34 val. buvo gautas pranešimas apie dingusį darbuotoją, kuris prieš pusvalandį išplaukė valtimi.
Atvykę ugniagesiai gelbėtojai apžiūrėjo laivą, kuriame žmogaus nerado, tuomet valtimi palei krantą atliko žvalgybą. Apie 14.30 val. rastas ir į valtį įkeltas žmogaus kūnas, medikai netrukus konstatavo mirtį.
Tauragės apskrities atstovė Lina Banienė BNS informavo, kad rastas negyvas 1964 metais gimęs vyras dirbo VVKD.
„Vyras dirbo Vidaus vandens kelių direkcijoje su žemsiurbe. Jam valtimi išplaukus iš žemsiurbės, buvo gautas pranešimas, kad valtis plūduriuoja, o žmogaus nesimato“, – nurodė ji.
Policijos atstovės duomenimis, pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą asmens mirties priežasčiai nustatyti, kuris „greičiausiai bus perkvalifikuojamas į 176 straipsnį“.
Šis Baudžiamojo kodekso straipsnis numato darbdavio atsakomybę už neatsargų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimą, kai dėl to įvyksta sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas, atsiranda kitų sunkių padarinių.
Apie įvykį tarnyboms pranešė kitas VVKD darbuotojas.
Direkcija penktadienį skelbė, kad Atmatos upėje ties Šyškrante, netoli Rusnės ir Uostadvario, dingo VVKD laivo „Nemunaitis“ įgulos narys, jo kolegos apie tai informavo tiesioginį vadovą ir kreipėsi bendruoju pagalbos telefonu 112. Netrukus vyras rastas negyvas.
„VVKD kolektyvas giliai sukrėstas šios netekties. Reiškiame nuoširdžią užuojautą žuvusio kolegos šeimai, artimiesiems ir visiems jį pažinojusiems“, – nurodė direkcija.
Ji teigė teikianti reikalingą pagalbą artimiesiems ir darbuotojo kolegoms, taip pat bendradarbiaujanti su atsakingomis institucijomis, teikianti joms informaciją.
(be temos)