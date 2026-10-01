Šilutės taršos byloje – nepakeistas nuosprendis: keturiems nuteistiesiems lieka tūkstantinės baudos 2026-10-01 17:00 klaipeda.diena.lt inf. Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį Nukopijuokite šią nuorodą: Pranešti apie klaidą Uždaryti Šilutės taršos byloje – nepakeistas nuosprendis: keturiems nuteistiesiems lieka tūkstantinės baudos / D. Labučio/ ELTOS nuotr. Įmonių pulsas Kultūros paveldo objektai: kaip senus pastatus integruoti į šiuolaikinius projektus? 5 Įmonių pulsas Dundulis: kainos kils, o priežastis – ne brangę degalai, bet VDI ir VMI išaiškinimas Įmonių pulsas „Gubernija“ – vėl tarp stipriausių pasaulyje Prestižiniame konkurse – 7 apdovanojimai ir geriausio tamsaus nealkoholinio alaus titulas Išskirtinė medžiaga 5 Ekonomika ir politika Artimiausi Lietuvos sąjungininkai atsiveria dialogui su Lukašenka Ar Vilnius turi suskubti daryti tą patį? Išskirtinė medžiaga Konfliktai, nelaimės Morozovas: Lietuvai reikia ruoštis įžūlesnėms Rusijos diversijoms Į kokius objektus gali nusitaikyti Kremlius? Šiame straipsnyje: Šilutė Klaipėdos apygardos teismas piktnaudžiavimas užterštas gruntas aplinkos tarša piniginės baudos Naujausi komentarai Komentaras Apie teksto formatus Komentarai HTML žymės neleidžiamos. Autorius Apie teksto formatus Komentarai HTML žymės neleidžiamos. Jūsų vardas Atšaukti Leave this field blank Komentarų nėra Daugiau naujienų
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