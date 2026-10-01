 Šilutės taršos byloje – nepakeistas nuosprendis: keturiems nuteistiesiems lieka tūkstantinės baudos

Šilutės taršos byloje – nepakeistas nuosprendis: keturiems nuteistiesiems lieka tūkstantinės baudos

2026-10-01 17:00 klaipeda.diena.lt inf.
Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Šilutės taršos byloje – nepakeistas nuosprendis: keturiems nuteistiesiems lieka tūkstantinės baudos</span>
Šilutės taršos byloje – nepakeistas nuosprendis: keturiems nuteistiesiems lieka tūkstantinės baudos / D. Labučio/ ELTOS nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų