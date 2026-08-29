Šokiravo motinos elgesys – gėles vogė vaiko akivaizdoje

Šiame rajone daugiabučių namų gyventojai daugelyje vietų yra įsirengę gėlynus, juos prižiūri, leidžia savo lėšas žydintiems augalams.
Gyventojai užfiksavo pavakare prie vieno iš gėlynų pasirodžiusią moterį su vaiku.
„Jauna šviesiaplaukė moteris sumanė nusiskinti hortenzijų puokštę iš priešais namą žydinčio gėlyno. Apsimetė, kad neva fotografuoja gėles ir berniuką, galbūt sūnų. Pasiskynė puokštę, pakišo po krūmais, sėdo į automobilį ir lūkuriavo, kol niekas neis šaligatviu“, – pasakojo įvykį matę gyventojai.
Veikiausiai pasakė berniukui „bėk, paimt gėles“.
Žmones pribloškė tai, kad moteris vogė gėles vaikui matant.
„Kas bjauriausia, kad tai darė vaikui matant, o dar blogiau, kad užvedus automobilį, pasiruošė greit išsukt, veikiausiai pasakė berniukui „bėk, paimt gėles“. Vaikas greit nulėkė, čiupo tą gėlių puokštę iš po krūmų. Vieną iš to siaubo pametė, sėdo atgal pas mamą į mašiną ir išvažiavo“, – matytą vaizdą nupasakojo gyventojai.
Vietiniai labiau gailėjo ne gėlių, o moters vaiko.
„Gėda turi būt tai moteriai. Vienas dalykas – tai nederamas pavyzdys vaikui. Na negi neįperkama gėlė ar puokštė? Juk automobilis geras. Gal mama paskaitys ir susigės?“ – moteriškę gėdino gyventojai.
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