Šokiravo: ne į feisbuką reikia kelti tokius vaizdo įrašus, o skambinti policijai!

Viešojoje erdvėje pasirodė vaizdo įrašas, kuriame matomi du 15–16 metų paaugliai, užsilipę ant minėto bloko. Jiems iš dešinės ir iš kairės eismo juostomis važiavo automobiliai. Jaunuoliai, juos pamatę, ėmė mėtyti, kaip įtariama, akmenukus.
Klaipėdiečiai, peržiūrėję šį įrašą, liko priblokšti. Esą nesuvokiama, kodėl filmuojantysis neiškvietė policijos.
„Tai ko komentuojate ir nieko nedarote, kai viską matote? Interneto bukagalviai“, – nurodė vienas vyriškis.
„Ne į feisbuką reikia kelti tokius vaizdo įrašus, o skambinti 112 ir kviesti policiją. Šis vaizdo įrašas yra įrodymas to, ką vaikai veikė, tai yra viešosios tvarkos pažeidimas ir grėsmė savo bei kitų saugumui“, – samprotavo Vytautas.
Viena moteris atvirai piktinosi vaikų elgesiu.
„Pastaruoju metu Šilutės plente, Neringos skvere, apstu vandalizmu užsiimančių paauglių. Vieni balionus visą vasarą sprogdino, juos į žmones mėtė, kiti keikėsi, treti grafičiais bjaurojo sienas, nespėji dažyti. O dabar dar ir tai. O jeigu vienas jų būtų nugriuvęs ant gatvės, kuria važiavo eilė automobilių, ir būtų susižeidęs, o gal net miręs, kas tada būtų kaltas? Vairuotojas ar tėvai?“ – svarstė klaipėdietė Ilona.
Manoma, kad žmogus filmavo vaikus stovėdamas Rasos stotelėje. Kodėl pareigūnai nebuvo iškviesti, nežinia.
Panašiais atvejais pareigūnai visada ragina apie problemas kalbėti ne socialiniuose tinkluose, o skambinti bendruoju pagalbos telefonu. Esant situacijoms, kuriose nusikalsta vaikai, į pokalbius įsitraukia ir vaiko teisių specialistai.
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