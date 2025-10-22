Šokiruojantis apiplėšimas Klaipėdoje: telefono pirkėjas pasirodė su pistoletu rankoje

Pirmadienį vienos įmonės darbuotojas netoli savo darbo vietos Šilutės plente prie namo susitarė susitikti su asmeniu, kuris panoro nusipirkti jo telefoną.
Vyrai tądien susitiko apie 12.30 val., bet sandoris neįvyko. Mat pirkėju prisistatęs vyras pamatė pardavėjo rankose telefoną ir iškart išsitraukė ginklą.
Bent jau taip atrodė nusikaltimo aukai.
Plėšikas griebė iš žmogaus rankų telefoną ir pabėgo.
41 metų nukentėjusysis pranešė apie įvykį policijai ir nurodė, kad pagrobtas telefonas vertas 422 eurų.
Įvykį tirs Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimų valdybos pareigūnai.
Šis nusikaltimas skiriasi nuo kito, įvykdyto spalio 6-osios vidurdienį, kai praeidami pro telefonu kalbėjusią moterį du vyrai jai iš rankų išplėšė įrenginį ir pabėgo.
Grasinimas ginklu, net jei tai tebuvo panašus į tikrą pistoletą žaislas, teisiškai vertinamas kaip apiplėšimas. O atimdami be smurto daiktą asmenys vadinami vagimis, įvykdžiusiais atvirąją vagystę.
Baudžiamasis kodeksas numato skirtingas bausmes už šiuos nusikaltimus. Apiplėšimą įvykdęs asmuo paprastai baudžiamas kur kas griežčiau nei tiesiog apvogęs žmogų.
Pareigūnai neslepia, kad pastaruoju metu pastebimas turtinių nusikaltimų proveržis, kai aukos nukenčia šviesiu paros metu, o nusikaltėliai nesibaimina būti užfiksuoti ar net pagauti.
