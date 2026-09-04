Stebino pravertos automobilių durelės

Įtartiną elgesį pastebėjęs klaipėdietis apie tai įspėjo kitus vairuotojus.
Pasak įrašo autoriaus, aikštelėje vaikščiojęs asmuo tikrino automobilių dureles, o vėliau pastebėta, kad dviejų transporto priemonių durelės liko atidarytos.
Tai sukėlė įtarimų, kad taip galėjo būti ieškoma neužrakintų automobilių, į kuriuos būtų galima patekti ir pavogti juose paliktus daiktus.
Komentarų skiltyje po paskelbtu įrašu gyventojai vieni kitus ragino būti atidesniems ir, paliekant automobilį stovėjimo aikštelėje, visada patikrinti, ar jo durelės tikrai užrakintos.
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai gyventojus nuolat ragina neprarasti budrumo ir rūpintis ne tik savo, bet ir kaimynų turto saugumu.
„Vagystės iš automobilių išlieka aktuali problema, todėl pirmiausia būtina visada užrakinti automobilio dureles ir uždaryti langus. Taip pat nereikėtų automobilyje palikti vertingų daiktų – nei salone, nei bagažinėje. Ypač svarbu įsitikinti, kad automobilis tikrai užsirakino, o nakčiai jį rekomenduojama statyti saugomoje arba gerai apšviestoje, vaizdo kameromis stebimoje vietoje bei įjungti signalizaciją“, – pabrėžė pareigūnai.
Policininkai atkreipė dėmesį, kad vagystės iš automobilių gali įvykti ne tik juos palikus stovėjimo aikštelėje – daiktai iš neužrakinto automobilio gali būti paimti pro atvirus automobilio langus, net trumpam sustojus prie šviesoforo.
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