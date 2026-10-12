STT tiria galimą kyšininkavimą Palangos savivaldybės įstaigoje: trims asmenims pateikti įtarimai

Šios įstaigos pavaldume – ir Palangos baseinas bei apartamentai „Tenisas“.
Pasak STT, tiriama, ar asmenys už kyšį naudojosi įtaka, siekdami paveikti savivaldybės administracijos tarnautojus leisti tretiesiems asmenims vykdyti komercinę veiklą.
Trims asmenims pateikti įtarimai dėl galimos prekybos poveikiu.
Nė vienas iš jų nėra savivaldybės tarybos narys ar administracijos tarnautojas.
Vienam įtariamajam skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir nebendrauti su nustatytais asmenimis.
Tyrimui vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra, už prekybą poveikiu Baudžiamasis kodeksas numato baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki ketverių metų.
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