2026-01-17 08:33
BNS inf.

Sukčiai iš klaipėdiečio išviliojo 14,3 tūkst. eurų, šeštadienį pranešė policija.

Sukčiai iš klaipėdiečio išviliojo nemenką sumą / Asociatyvi A. Ufarto / ELTOS nuotr.

1957 metais gimęs vyras pinigus prarado, kai jam paskambino nepažįstami rusiškai kalbėję asmenys, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais.

Dėl sukčiavimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

V.
Nereikia su jais kalbėti rusiškai ir tada jie patys nutraukia pokalbį. Bet kai žmogelis valstybinės kalbos nemoka- tai ir užkimba ant puškinakalbių sukčių kabliuko...
Visi komentarai (1)

