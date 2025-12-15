Klaipėdiečiui ir ukrainiečiui už prekybą narkotikais teismas skyrė laisvės atėmimo bausmes

Klaipėdiečiui skirta devynerių metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmė, o Ukrainos pilietis nuteistas aštuonerių metų ir aštuonių mėnesių laisvės atėmimu.
Teismas abiem nuteistiesiems taip pat skyrė baudžiamojo poveikio priemonę – turto konfiskavimą.
Iš uostamiesčio gyventojo nuspręsta konfiskuoti beveik 4 tūkst. eurų bei išieškoti daugiau nei 17 tūkst. eurų kaip konfiskuotino turto vertę atitinkančią sumą, o iš Ukrainos piliečio – beveik 2 tūkst. eurų.
Bylos duomenimis, klaipėdietis per pokalbių programą „Telegram“ susitarė su ukrainiečiu dėl narkotikų įsigijimo, o šis į Šilalės rajoną atgabeno beveik 16 gramų kokaino ir 8,5 gramo psichotropinės medžiagos 3-CMC.
Šias medžiagas klaipėdietis pasiėmė ir už jas atsiskaitė grynaisiais. Kaip pažymėjo prokuratūra, kratos metu narkotinės medžiagos bei dar apie trylika gramų kanapių buvo rastos ir paimtos policijos pareigūnų.
Be to, uostamiesčio gyventojas legalizavo daugiau nei 12 tūkst. eurų, gautų iš prekybos narkotikais. Pasak teisėsaugos, pinigus jis perdavė keliems asmenims, kurie, nežinodami apie tikrąją lėšų kilmę, juos įnešė į savo sąskaitas ir vėliau pervedė kaltinamajam.
Taip pat įrodyta, kad asmuo neteisėtai už 40 eurų įgijo civilinėje apyvartoje draudžiamą nešaunamąjį ginklą – kastetą, kurį kratos metu rado ir paėmė policijos pareigūnai.
