 Sukčiai klaipėdietį per „Whatsapp“ apgaudinėjo dvejus metus

Sukčiai klaipėdietį per „Whatsapp“ apgaudinėjo dvejus metus

2025-11-26 09:33
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Žadėję palikti palikimą, sukčiai dvejus metus apgaudinėjo klaipėdietį ir tokiu būdu iš jo išviliojo apie 10 tūkst. eurų.

Sukčiai klaipėdietį per „Whatsapp“ apgaudinėjo dvejus metus
Sukčiai klaipėdietį per „Whatsapp“ apgaudinėjo dvejus metus / Asociatyvi pexels.com ir unsplash.com nuotr.

Nukentėjusysis antradienį kreipėsi į policiją.

Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnams 58-erių vyras pasakojo, kad nuo sukčių nukentėjo laikotarpyje nuo 2023 m. iki šio pirmadienio.

Vyrui būnant Klaipėdoje, su juo per „Whatsapp“ pokalbių programėlę susisiekė nepažįstami asmenys. Jie jam pažadėjo palikti savo palikimą. Pareikalavę sutvarkyti paveldėjimo dokumentus, apgaulės būdu išviliojo nemažą sumą pinigų.

Gavusi šį pareiškimą, policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.

Šiame straipsnyje:
palikti palikimą
sukčiai
sukčiavimas Klaipėdoje
WhatsApp

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Blaivus
Toki dolbajoba reikia viesinti ir itraukti i debilu knyga, kaip pavyzdi...
4
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų