Sukčiai klaipėdietį per „Whatsapp“ apgaudinėjo dvejus metus

Nukentėjusysis antradienį kreipėsi į policiją.
Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnams 58-erių vyras pasakojo, kad nuo sukčių nukentėjo laikotarpyje nuo 2023 m. iki šio pirmadienio.
Vyrui būnant Klaipėdoje, su juo per „Whatsapp“ pokalbių programėlę susisiekė nepažįstami asmenys. Jie jam pažadėjo palikti savo palikimą. Pareikalavę sutvarkyti paveldėjimo dokumentus, apgaulės būdu išviliojo nemažą sumą pinigų.
Gavusi šį pareiškimą, policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
