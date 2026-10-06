 Sukčiai vėl siunčia laiškus

Sukčiai vėl siunčia laiškus

2026-10-06 12:11
Indrė Kiseliovaitė

Klaipėdiečius pasiekia vis įtikinamiau atrodančios sukčių žinutės, kuriose apsimetama „Sodra“ ir žadama neva priklausanti išmoka. Žinutėje raginama paspausti tam tikrą nuorodą, patvirtinti savo tapatybę ir taip bandoma išvilioti prisijungimo prie banko ar kitus asmeninius duomenis.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
Nemalonumai: šį kartą apsimetėliai siunčia laiškus, kuriuose siūloma neva galimybė gauti išmoką.

Apie dar vieną žmonių apgaudinėjimo būdą pasidalijo Klaipėdos miesto policijos bendruomenės pareigūnai ir „Sodra“.

„Anksčiau gąsdinę tariamomis skolomis, dabar sukčiai žada pinigų. Viename gyventojų gautų laiškų teigiama, kad žmogui skirta 412,8 euro vienkartinė socialinio draudimo įmokų grąžinimo išmoka. Nurodomas tariamas sprendimo numeris, tvirtinama, kad mokėjimas patvirtintas, o lėšos sąskaitą pasieks per kelias minutes po tapatybės patvirtinimo. Tam siūloma paspausti mygtuką „Gauti išmoką“, – nurodė „Sodros“ atstovai oficialioje interneto svetainėje.

Nemalonumai: šį kartą apsimetėliai siunčia laiškus, kuriuose siūloma neva galimybė gauti išmoką.
Nemalonumai: šį kartą apsimetėliai siunčia laiškus, kuriuose siūloma neva galimybė gauti išmoką. / „Facebook“ paskyros „Klaipėdos Miesto Policijos Bendruomenės Pareigūnai“ nuotr.

Žmonėms patariama nespausti jokių laiške esančių nuorodų ir nevesti jokių duomenų.

„Informaciją apie išmokas ir permokas tikrinkite savarankiškai prisijungę prie oficialios „Sodros“ paskyros, o ne per gautą nuorodą. Sukčiai kuria pasitikėjimą. Jūsų užduotis – sustoti prieš paspaudžiant. Perspėkite ir artimuosius, ypač tuos, kuriems tokia žinutė gali pasirodyti įtikinama“, – akcentavo pareigūnai.

Tad gavus įtartiną laišką ar SMS žinutę patariama nespausti nuorodų, neatidaryti prisegtų failų ar nepateikti asmeninės informacijos.

Šiame straipsnyje:
sukčiai
sukčiavimas
sodra
Klaipėda
sukčių žinutės
netikros išmokos
duomenų viliojimas
internetinis sukčiavimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų