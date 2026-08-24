Sukčių taikiniu tapęs Neringos meras: prašau į tokius laiškus neatsakyti

Paaiškėjo, kad D. Jasaitis jokių tarnybinių pavedimų neskirstė, tuo labiau jam nepavaldiems tarybos nariams.
„Įspėju apie sukčius. Neringos savivaldybės tarybos nariai gauna elektroninius laiškus, siunčiamus mano vardu. Šių laiškų nesiunčiau. Prašau į tokius laiškus neatsakyti, nespausti juose esančių nuorodų ir nevykdyti jokių siuntėjo prašymų“, – taip viešai į Neringos politikus kreipėsi D. Jasaitis.
Meras perspėjo, kad gavę įtartiną laišką, politikai atkreiptų dėmesį į siuntėjo elektroninio pašto adresą.
Sukčių tekstas skamba įžūlokai.
„Ar esate laisvas? Turiu Jums skubią užduotį. Vykstu į susitikimą. Negaliu atsiliepti į skambučius, todėl prašau tiesiog atsakyti į mano el. laišką. Darius Jasaitis“, – rašoma sukčių laiške.
„Labai keista. Neįsivaizduoju kam visa tai. Būna, kad buhalterija gauna nurodymų pervesti pinigus. Veikia jie neįtikėtinai. Negaliu patikėti“, – kalbėjo D. Jasaitis.
Veikia jie neįtikėtinai. Negaliu patikėti.
Tai, kad laiškus gavo tarybos nariai, o ne savivaldybės administracija, D. Jasaičiui sukėlė klausimų. Klausiamas, gal čia rinkiminė oponentų akcija, meras tik numojo ranka.
„Ne, kiek žinau, oponentai vieni pirmųjų gavo. Vadinasi, ne rinkimų reikalai“, – kikeno meras.
Mero darbotvarkėje iš tiesų buvo skelbiama, kad jis yra išvykęs tarnybiniais reikalais į Vilnių.
D. Jasaitis prisiminė kitą keistą nutikimą.
„Pirkome su žmona automobilį, jau buvome persiregistravę, tik neatsiėmę. Žmona SMS gavo pranešimą apie baudą. Prašyta prisijungti per nuorodą. Aišku, kad sukčiai, bet kaip greitai jie viską sužino. Kaip viskas sugeneruota. Smulkmena tie 15 eurų. Tik nusisuk, ir viskas. Gali būti apgautas“, – kalbėjo D. Jasaitis.
D. Jasaitis stebėjosi, kad sukčiai labai tobulėja. „Meras užduotis jau paštu ėmė skirstyti. Viršūnė“, – sukčiais piktinosi D. Jasaitis.
(be temos)
(be temos)
(be temos)