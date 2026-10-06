 Sustabdytas „Mercedes-Benz“ atvedė į sodybą: pareigūnai rado apie 70 litrų galimai naminės degtinės

Sustabdytas „Mercedes-Benz“ atvedė į sodybą: pareigūnai rado apie 70 litrų galimai naminės degtinės

2026-10-06 14:26
Pranešimas spaudai

Šių metų spalio 2 d. apie 08.05 val. priemonę dėl akcizais apmokestinamų prekių tvarkos pažeidimų ir neblaivių vairuotojų nustatymo vykdę Klaipėdos rajono policijos komisariato pareigūnai, Klaipėdos rajone, Skomantų kaime, sustabdė automobilį „Mercedes Benz“, kurį vairavo 1966 m. gimęs vyras.

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<span>Sustabdytas „Mercedes-Benz“ atvedė į sodybą: pareigūnai rado apie 70 litrų galimai naminės degtinės</span>
Sustabdytas „Mercedes-Benz“ atvedė į sodybą: pareigūnai rado apie 70 litrų galimai naminės degtinės / Policijos nuotr.

Minėto automobilio salone buvo rasta apie 20 litrų galimai naminės gamybos alkoholinių gėrimų. Atliekant procesinius veiksmus buvo gauta informacijos, kad minėtus gėrimus asmuo galėjo įsigyti iš 1968 m. gimusio vyro. Pastarojo sodybą patikrinę policijos pareigūnai rado dar, pirminiais duomenimis, apie 50 litrų, kaip įtariama, naminės degtinės. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR Baudžiamojo kodekso 201 straipsnį.

Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokuroras. Ikiteisminį tyrimą atlieka Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos rajono policijos komisariato pareigūnai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsniu, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.

Šiame straipsnyje:
Klaipėdos rajonas
Skomantai
naminė degtinė
policija
ikiteisminis tyrimas

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