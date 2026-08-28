Tarp Klaipėdos ir Kauno – virtinė nusikaltimų: padegtas automobilis buvo tik pradžia

Kaip penktadienį pranešė Generalinė prokuratūra, jiems skirtos laisvės atėmimo bausmės su atidėjimu, vienam – dalinai.
Bylos duomenimis, 2024 metų kovą 32 metų kaunietis kartu su 31 metų bendrininku atvyko į Gargždus, kur įsigijo degalų, kuriais vėliau buvo apipiltas ir padegtas pažįstamo asmens automobilis.
Kilus gaisrui automobilis visiškai sudegė, taip pat buvo apgadinta šalia stovėjusi kita transporto priemonė. Bendra padaryta žala viršijo 9,5 tūkst. eurų.
Po kelių mėnesių, 2024 metų gegužę, tas pats 31 metų vyras Gargžduose automobiliu užblokavo kelią iš namų išvažiuojančiam vairuotojui. Konflikto metu jis kaltino vyrą informacijos apie motociklininkų klubą rinkimu ir, rodydamas į jo gyvenamąjį namą, grasino jį sudeginti.
Tos pačios dienos vakare Klaipėdoje 26 metų klaipėdietis viešoje vietoje užpuolė ir sumušė kitą vyrą. Nukentėjusiajam buvo nežymiai sutrikdyta sveikata.
Bylos duomenimis, automobilio padegimas, vėliau kilęs konfliktas Gargžduose ir vyro užpuolimas Klaipėdoje buvo susiję su motociklininkų klubui priklausiusių asmenų tarpusavio nesutarimais.
Pasak prokuratūros, netrukus po šių įvykių Klaipėdoje policijos pareigūnai sustabdė automobilį, kuriuo važiavo trys nuteistieji. Nustatyta, kad 31 metų nuteistasis automobiliu gabeno didelės sprogstamosios galios sprogmenis – rankinę granatą ir sprogdiklį.
Taip pat jis kartu su klaipėdiečiu automobilyje turėjo dvi teleskopines lazdas. Atlikus kratą 31 metų vyro gyvenamojoje vietoje, rastas draudžiamas šaltasis nešaunamasis ginklas – kastetas.
Byloje taip pat nustatyta, kad vykdant 32 metų kauniečiui paskirtą kardomąją priemonę, jo pasą buvo paėmę policijos pareigūnai. Nepaisydamas to, vyras pateikė melagingus duomenis apie dokumento praradimą, siekdamas gauti naują pasą.
Jis taip pat nuteistas už tai, kad 2022 metų spalį Kaune, smūgiuodamas kitam vyrui į veidą ir pilvą, nesunkiai sutrikdė jo sveikatą.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras, tyrimą atliko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai.
Teismas 31 metų vyrui skyrė galutinę ketverių metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Nuosprendžiui įsiteisėjus, nuteistasis nedelsiant turės atlikti metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmės dalį, o likusios bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams.
32 metų kauniečiui paskirta galutinė metų trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant dvejiems metams.
26 metų klaipėdiečiui paskirta galutinė dešimties mėnesių laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant metams.
Bausmių vykdymo atidėjimo laikotarpiu visi trys nuteistieji įpareigoti dirbti ir nustatytu laiku būti namuose. Jiems taip pat skirtos baudžiamojo poveikio priemonės – 31 metų vyrui ir 32 metų kauniečiui paskirta po 1,5 tūkst. eurų, o 26 metų klaipėdiečiui – 1 tūkst. eurų įmoka į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Teismas taip pat tenkino byloje pareikštus civilinius ieškinius dėl automobilio padegimu padarytos turtinės ir neturtinės žalos, nukentėjusiojo gydymo išlaidų bei Valstybinio socialinio draudimo fondo patirtos turtinės žalos atlyginimo.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
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