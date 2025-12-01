Teismui perduota fentanilį nepilnametei pardavusio ir narkotikus jai suleidusio vyro byla

Bylos duomenimis, šių metų vasarį Klaipėdoje kaltinamasis daugiabučio laiptinėje nepilnametei pardavė ir į veną suleido narkotinę medžiagą – fentanilį, po ko nepilnametė patyrė apsinuodijimą ir buvo paguldyta į ligoninę.
Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad net ir nedideli kiekiai itin stiprių, fentanilių grupei priklausančių kvaišalų yra pavojingi juos vartojančių asmenų sveikatai ar gyvybei, nes galimi perdozavimai bei stiprūs organizmo apnuodijimai.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas platino narkotines ar psichotropines medžiagas nepilnamečiams, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dvylikos metų.
Byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.
