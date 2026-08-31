 Telšiuose automobilyje rasta galimai narkotinių medžiagų, vyras uždarytas į areštinę

Telšiuose automobilyje rasta galimai narkotinių medžiagų, vyras uždarytas į areštinę

2026-08-31 09:30
Gytis Pankūnas (ELTA)

Telšiuose automobilyje sekmadienį rasta galimai narkotinių medžiagų, informavo policija.

Policija
Policija / D. Labučio/ ELTOS nuotr.

Policijos departamento duomenimis, apie 23.25 val. Telšiuose, Luokės gatvėje, patikrinimui sustabdytas automobilis „Toyota Avensis“, vairuojamas vyro (gim. 2006 m.).

Policijos pareigūnams atlikus vairuotojo ir automobilio apžiūrą, rasta ir paimta 10 vnt. plastikinių maišelių su sintetinės kilmės medžiaga ir 16 vnt. plastikinių maišelių su augalinės kilmės medžiaga (įtariama, kad tai - narkotinės medžiagos).

Vyras uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

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