Teroras veda į neviltį: šeima kenčia nuo jaunos moters išpuolių ir nesulaukia pagalbos

Padėjo pakeisti valytuvus

Apie psichologinį smurtą ir persekiojimą yra sukurta nemažai filmų, dažniausiai jie priskiriami psichologinio trilerio žanrui. Tokio filmo galima ir nežiūrėti. Bet ką daryti, jei visa tai vyksta realiame gyvenime?

Su persekiotoja susidūrusi šeima neranda būdų ja atsikratyti jau ne vienerius metus.

Klaipėdietė Dalia (rašinio herojų vardai žinomi ir pakeisti saugant jų privatumą) su vyru nugyveno ne vieną dešimtmetį, užaugino vaikus ir galėtų mėgautis gyvenimu. Tačiau pastarieji ketveri metai jiems apkarto, nes visiškai svetima kur kas jaunesnė moteris įsibrovė į poros gyvenimą ir jį netramdoma trypia.

„Viskas prasidėjo tada, kai mano vyro darbe pradėjo dirbti jauna mergina vardu Lina. Keistą jos būdą labai greitai perkando kiti vyrai ir be užuolankų vos prisiartinusią varydavo šalin. Ne vienas koneveikdavo bjauriais žodžiais, grasindavo. Mano vyras yra dirbęs ligoninėje, kur gydomi psichikos ligoniai, ir žino, kad su tokiais žmonėmis geriau bendrauti geruoju. Užteko tik padėti tai merginai pakeisti mašinos langų valytuvus, ir prasidėjo iki šiol nesibaigianti istorija“, – pasakojo klaipėdietė.

Vadino paleistuvio žmona

Į Dalios elektroninį paštą pradėjo plaukti bjaurūs laiškai, kuriuose moteris koneveikiama, vadinama bjauriausiais įžeidžiais žodžiais, teigiama, kad jos sutuoktinis yra Linos meilužis, o ji – niekam tikusi, apgaudinėjama žmona.

Pirmas nepažįstamosios laiškas pravirkdė Dalią.

Vyras tikino, kad nieko panašaus nebuvo ir negali būti, nes mergina ne tik kad perpus jaunesnė, bet ir nesveika. Per ją vienas bendradarbis jau prarado šeimą. To vyro žmona patikėjo Linos melu ir išvarė jį iš namų. Šeimos netekęs vyriškis išėjo iš darbo ir išvyko iš Lietuvos, jis nepasiekiamas ir per socialinius tinklus.

Įžeidus ir paniekinantis laiškas Daliai buvo pirmasis ženklas, kad ramus ir laimingas poros gyvenimas baigėsi. Po to šlykštūs Linos laiškai pasipylė ir į Dalios socialinių tinklų paskyras. Mergina užpylė panašia rašliava visus moters „Facebook“ draugus, susirado jos jau suaugusių, valdiškose įstaigose dirbančių vaikų elektroninius adresus ir apliejo juos tėvus žeminančia bjaurastimi.

Tai yra siaubinga, kai kiekvienam turi pasakoti šlykščią istoriją ir kai kurių žmonių akyse matyti abejones.

Pasakodama apie savo išgyvenimus Dalia sunkiai tramdė emocijas. Didžioji dauguma draugų ir pažįstamų po jos paaiškinimų suprato, kad šeima susidūrė su neadekvačiu asmeniu.

Panašūs laiškai pasiekė ir Dalios bendradarbius bei įmonės, kurioje ji dirba, klientus.

Žinutės apie menamą sutuoktinio neištikimybę ir netikėlę jo žmoną pasiekė Dalios bei jos sutuoktinio giminaičius.

„Tai yra siaubinga, kai kiekvienam turi pasakoti šlykščią istoriją ir kai kurių žmonių akyse matyti abejones. Ne visi ir klausosi. Taip nutrūko mano ryšiai su broliu. Darbe jaučiu įtampą, nes klientai taip pat gavo šmeižikiškus, žeminančius mane laiškus. Labai dažnai girdžiu patarimą nekreipti dėmesio. Lengva pasakyti“, – guodėsi Dalia.

Pomėgis: daugiausia bjaurasties mergina siunčia elektroniniu paštu ir per socialinius tinklus. V. Vilimo / BNS nuotr.

Įpareigojo atsiprašyti

„Reikėjo laiko, kol patikėjau savo vyru. Mačiau, kaip jis pradėjo nykti akyse, iš sveiko, optimistiškai nusiteikusio vyriškio per kelerius metus jis virto žilu senoliu“, – pasakojo moteris.

Pirmasis į policiją dėl persekiojimo kreipėsi jos vyras.

Tada pareigūnai nusprendė, kad baudžiamoji atsakomybė už tai būtų pernelyg griežta bausmė ir tik įspėjo Liną.

Tada ji pasirašė pažadą, kad neberašys Daliai ir jos vyrui bei jų artimiesiems laiškų, nepersekios šeimos ir atsiprašys už trukdymą.

Pareigūnai jauną moterį įpareigojo nesiartinti prie poros ir išaiškino, kad jai gresia baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą žmogaus persekiojimą.

Panašu, kad tada mergina suprato reikalo rimtumą ir pažadėjo palikti šeimą ramybėje. Savo pažadą ji sulaužė labai greitai – tos pačios dienos vakarą.

Šeimos narius ir jų artimuosius ji ėmė atakuoti iš naujai susikurtų elektroninių adresų. Kadangi laiškai buvo visiškai analogiški, autoryste abejoti neteko.

Lina kreipėsi į atakuojamos poros kaimynus prašydama pasakyti, kokiu automobiliu važinėja Dalia ir koks yra jų laiptinės durų kodas.

„Laimė, kaimynė viską suprato ir nepasakė, bet man realiai pasidarė neramu. Ypač tada, kai pamačiau ją mūsų kieme. Ji sėdėjo automobilyje, nors už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio jai atimta teisė vairuoti. Žinau, kad ji buvo gydyta psichiatrijos ligoninėje, todėl prisiminiau nesveiko kaimyno užpulto mokytojo istoriją. Kas gali garantuoti, kad ši mergina neatsinešė rūgšties ar nėra susiruošusi surengti kitokį fizinį išpuolį?“ – svarstė Dalia.

Patarimai nustebino

Atrodė, kad policininkams beliko priminti Linai jos įsipareigojimą ir pranešti pareigūnų rašytinio įspėjimo esmę – jei teroras nesibaigs, mergina bus teisiama.

Dalia dar kartą kreipėsi į policiją ir sulaukė tyrėjos sprendimo – ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto informacijos rinkimo apie privatų asmenį bei neteisėto persekiojimo nebus pradėtas. Motyvas – neįžvelgta nusikaltimų požymių.

Dalia kreipėsi į advokato padėjėją Eduardą Žebrauską. Teisininkas apskundė tyrėjos veiksmus prokuratūrai. Dviejų instancijų prokurorai pakartojo tą patį.

Nors skunduose buvo nurodomas tas pats asmuo, o skundų autoriai – tos pačios šeimos nariai, kiekvieną kitą skundą tirdavo vis kitas tyrėjas ir kaskart jam tekdavo visą istoriją pasakoti iš naujo, bet rezultatas visada būdavo tas pats. Nutarimų atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą esmė – tai esą civiliniai santykiai.

Daliai teko išgirsti vienos pareigūnės patarimą ne tik pakeisti savo socialinių tinklų paskyrą, bet ir gyvenamąją vietą ar net darbą.

Tuo metu Lina tik juokiasi iš visų jos puolamos šeimos pastangų ir viešai socialiniuose tinkluose aptarinėdama tai tvirtina, kad policija jai nieko nepadarys.

Pareigūnų paklausta, kodėl lūkuriavo prie Dalios namų, mergina paaiškino, kad laukė ne šios moters, o savo draugės. Pareigūnai nepatikrino, kur gyvena minėta draugė, ir tuo sukėlė dar daugiau džiaugsmo Linai, nes tai buvo netiesa.

Man nesuprantamas dalykas, kai žmogus prašo pagalbos, o teisėsaugos institucijos nereaguoja.

Piktinosi neveikimu

„Sprendžiant iš merginos veiksmų, galima įtarti, kad ji gali turėti sveikatos problemų. Man nesuprantamas dalykas, kai žmogus prašo pagalbos, o teisėsaugos institucijos nereaguoja. Pareigūnams buvo pateikti visi rašytiniai įrodymai, susirašinėjimai socialiniuose tinkluose ir elektroniniu paštu. Toks policijos pareigūnų neveikimas kelia nuostabą ir nerimą. Negi tyrimas bus pradėtas tik jei bus pralietas kraujas ar bus nužudytas žmogus? – dėstė E. Žebrauskas. – Kiek žmogus gali rašyti? Juk pareigūnai nesiėmė veiksmų. Jei žmogus nuolat persekioja kitus asmenis, atakuoja jo gimines, bando patekti į laiptinę, niekas negali žinoti, ko tikėtis iš tokio žmogaus.“

Teisininkas patikino, kad įstatymas įpareigoja pradėti ikiteisminį tyrimą ir tik nustačius, kad grėsmės nėra, o nusikaltimas nebuvo įvykdytas, jis nutraukiamas.

Advokato padėjėjas prisiminė daugiau nei prieš dešimtmetį buvusius panašius atvejus, visais jais buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai. Kartą tokio tyrimo metu buvo nustatyta, kad neadekvačiai besielgiančiam asmeniui būtina medicininė pagalba.

Kas nutrauks persekiojimą?

Klaipėdos apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė Daiva Jazbutienė patikino – nereikia laukti, kol atsitiktų taip, kaip mokytojui, kurį laiptinėje užpuolė psichikos liga sergantis kaimynas.

Apie gresiantį pavojų galima nuspręsti iš daugelio veiksnių, todėl auka turėtų kaskart išpuolius fiksuoti ir apie tai pranešti policijai neslepiant, kad jaučia grėsmę sveikatai ir saugumui.

Bylų, kuriose nagrinėjamos siaubingos tragedijos, o kaltininkams skiriamos priverstinės gydymo priemonės psichiatrijos ligoninėse, nėra mažai. Visai neseniai tokį sprendimą teko priimti žiauriai nužudžiusio savo močiutę vyro atžvilgiu.

Šios bylos nėra viešinamos dėl asmens sveikatos duomenų slaptumo.

Kita vertus, jeigu ikiteisminio tyrimo metu paaiškėtų, kad Linos nėra pagrindo priverstinai gydyti, kyla klausimas, kodėl policininkai nebeprisimena savo pačių oficialiai jai skirto įspėjimo ir įpareigojimų.

„Per televiziją žiūrėjome laidą apie įžymybių persekiojimą ir užgauliojimą socialiniuose tinkluose. Aš ir mano šeima nesame įžymybės, mes – eiliniai piliečiai. Tikimės ir laukiame realios pagalbos iš teisėsaugos institucijų. Nes vieną dieną gali atsitikti taip, kad ir trūks kantrybė, ir tada nusikaltėliais teks pripažinti mus“, – nusivylimo neslėpė Dalia.

Beveik mėnesį gyvenę ramiai sutuoktiniai pirmąją šių metų dieną vėl sulaukė naujos atakos. Mergina pažadėjo pratęsti karą ir pasišaipė, esą su giminaičiais Dalia prie vieno stalo nesėdės. Netrukus tapo žinoma, kad Lina ketina ateiti į Dalios darbovietę ir sukelti skandalą.

Kas ir kada nutrauks šią istoriją, kol kas atsakymo nėra.