Trys vyrai įkliuvo su draudžiamomis medžiagomis

Rugsėjo 18-ąją, 21.16 val., Klaipėdoje, ties Liepų ir Artojo g. sankryža, viešoje vietoje, pas 30 metų vyrą rasta, kaip įtariama, draudžiamų medžiagų.
Tą pačią dieną, 14.15 val., Kretingoje, Šarkų gatvėje, viešoje vietoje, pas 50 metų vyrą rastas plastikinis maišelis su, kaip įtariama, augalinės kilmės draudžiama medžiaga.
Dar vienas atvejis užfiksuotas Plungėje – 12.46 val. J. Tumo-Vaižganto gatvėje sustabdžius automobilį „Audi A4“, pas jo 25 metų keleivį rasta, kaip įtariama, draudžiamų medžiagų.
Dėl visų trijų atvejų pradėti tyrimai pagal LR Baudžiamojo kodekso 259 straipsnį, kuris nurodo, kad už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
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