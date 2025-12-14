Tvenkinyje Klaipėdoje rastas moters kūnas: paaiškėjo daugiau nelaimės detalių

Anot pranešimo, apie 11.12 val. Klaipėdoje, Žardininkų gatvėje, vandens tvenkinyje, rastas mirusios 76-erių moters kūnas.
Jis – be išorinių smurto požymių.
Pradėtas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
