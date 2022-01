Uostamiesčio ugniagesiai vos spėjo suktis: audra išrovė virš šimto medžių

„Tokio įtempto darbo per 20 mano darbo metų dar nebuvo. Per parą nuo sausio 30-osios 7 valandos ryto iki 31-osios tokio pat laiko Klaipėdos ugniagesiai buvo išvažiavę 159 kartus, vėjas išvertė 112 medžių, pranešta apie 10 atvejų, kai buvo nutraukti elektros laidai. Sudėtingiausia per šią pamainą buvo spėti į pagalbą. Žinau, kad Bendrojo pagalbos centro darbuotojai rikiavo į eilę incidentus“, – kalbėjo Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos operacijų vadovas Linas Pušinskis.