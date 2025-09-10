Uostamiestyje bandoma kovoti su kvaišalų platintojais

Jono kalnelis – stebimas
Policininkai lankėsi daugelyje jiems žinomų vietų.
Viena tokių vietų yra Jono kalneliu vadinami bastioniniai įtvirtinimai. Klaipėdiečiai vis dar mano, kad čia, nenutoldami nuo senamiesčio, gali nepastebėti vartoti kvaišalus.
Matyt, mažai kam žinoma, kad ši vieta yra stebima vaizdo stebėjimo kameromis, o veiksmą šioje vietoje nuolat mato Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojai.
Pirmadienį tuo įsitikino ir du 27-erių vyrai.
Civiliais rūbais vilkėję policininkai beveik tuo pačiu metu ant Jono kalnelio sulaikė vieną vyriškį, turėjusį folijos lankstinuką su kanapėmis, ir kitą su suktine bei maišeliu, kuriame buvo kanapių.
Iš „Audi“ – į areštinę
Rambyno gatvė yra dar viena tų vietų, kur platinami ir vartojami kvaišalai. 22 val. policininkai paprašė išlipti automobilyje „Audi“ sėdėjusius jaunus žmones.
Mašinoje pareigūnai rado folijos lankstinuką su kanapėmis. Policijos pranešime neskelbiama, kodėl 25-erių, 23-ejų bei 19 metų vaikinai ir su jais buvusi 22 metų mergina buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę.
Planuojama dirbti ir prie mokyklų bei kitų mokymo įstaigų.
Galbūt policininkams nepavyko įvykio vietoje išsiaiškinti, kas šių narkotikų savininkas.
Dar viena šiaurinės miesto pusės piktžaizdė – Poilsio parko pakraštys ties perėja per geležinkelį į Vitės kvartalą. Krūmuose arčiausiai geležinkelio bėgių nuolat vyksta veiksmas – aidi vyrų balsai, vaikštinėja apsvaigę asmenys.
Policininkai pirmadienį prieš vidurnaktį būtent šioje vietoje sulaikė 20-metį vaikiną, kuris turėjo dėžutę su augalinės kilmės medžiaga.
Dėl visų šių atvejų pradėti tyrimai.
Miesto policijos komisariato viršininkas Gintautas Pocevičius patikino, kad panašios patikros bus vykdomos ir kitu paros metu, planuojama dirbti ir prie mokyklų bei kitų mokymo įstaigų.
Vos socialiniuose tinkluose pasirodė policijos pranešimas apie šią patikrą, pasipylė klaipėdiečių komentarai, kuriuose miestiečiai priekaištavo pareigūnams, kad nedemaskuoja narkotikų platintojų.
Pranešė apie baigtą tyrimą
Netrukus po to Klaipėdos vyriausiojo policijos komisariato atstovai išplatino pranešimą apie baigtą tyrimą, kuriame 23 metų vaikinas įtariamas turėjęs nedidelį kiekį narkotikų. Kartu šis jaunuolis įtariamas perdavęs ar pardavęs kvaišalų paauglei, kuri jų pavartojo ir pateko į ligoninę.
Visa tai atsitiko pernai lapkritį. Įtariamasis nedirba ir nežinia, iš kokių lėšų gyvena.
Šis vaikinas šių metų sausį Klaipėdoje įkliuvo policininkams su kanapėmis dar kartą. Tą pačią dieną pareigūnai sulaikė jam kanapes, kaip įtariama, pardavusį oficialaus darbo neturintį 31-erių klaipėdietį.
Kratų metu pas šį vyrą pareigūnai rado kanapių, įvairių psichotropinių medžiagų, elektronines svarstykles bei dvejas trintuves.
Pranešime apie šiuos įvykius pasakojama apie tai, kad 31 metų vyro namuose rasta ir kanapių, kurios kažkodėl priklausė nepilnametei. Ar tai ta pati paauglė, kuri rudenį buvo patekusi į ligoninę, neaišku.
Narkotikų platinimu įtariamas vyras laukia teismo už grotų, mat jo biografijoje – teistumai už plėšimą, vagystę, neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis, dokumento pagrobimą arba panaudojimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą juo, sukčiavimą, svetimos elektroninės mokėjimo priemonės panaudojimą ir disponavimą narkotikais bei jų platinimą.
23 metų įtariamajam paskirtos jo laisvę ribojančios priemonės, bet neatimančios galimybės ja mėgautis.
