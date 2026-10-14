Uostamiestyje mirė viešoje vietoje medikų gaivintas vyras

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 12.59 val. Taikos prospekte, viešoje vietoje, mirė medikų gaivintas vyras, gimęs 1947 m.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Klaipėdoje viešoje vietoje antradienį mirė vyras, pranešė policija.
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 12.59 val. Taikos prospekte, viešoje vietoje, mirė medikų gaivintas vyras, gimęs 1947 m.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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