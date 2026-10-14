 Uostamiestyje mirė viešoje vietoje medikų gaivintas vyras

Uostamiestyje mirė viešoje vietoje medikų gaivintas vyras

2026-10-14 09:36
Gytis Pankūnas (ELTA)

Klaipėdoje viešoje vietoje antradienį mirė vyras, pranešė policija.

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Policija
Policija / J. Elinsko/ ELTOS nuotr.

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