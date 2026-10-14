Uostamiestyje prakirtus dujų vamzdį, iš namo evakavosi 10 žmonių

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, 9.25 val. gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, prie Liepų gatvės, kieme, įrengiant kelio infrastruktūrą, galimai prakirstas dujotiekis, lauke jaučiamas stiprus dujų kvapas.
Atvykus ugniagesiams ir atlikus žvalgybą, nustatyta, kad atliekant kelio remonto darbus, sunkvežimiu buvo kliudytas dujų vamzdis.
Iki atvykstant dujų avarinei tarnybai, ugniagesiai teritoriją aptvėrė „STOP“ juosta.
Iš namo savarankiškai evakavosi 10 gyventojų.
Atvykę dujų avarinės tarnybos darbuotojai užsuko dujų sklendę.
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