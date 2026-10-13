Uostamiestyje praūžusi audra paliko pėdsakų

Įlenkė stogą, išdaužė langą
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rima Vainutė teigė, kad spalio 9 d. buvo gauti 59 iškvietimai dėl nuvirtusių medžių, nulūžusių šakų ir nuplėštų stogų skardų, o spalio 10 d. ugniagesiai gelbėtojai devynis kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių.
Pašnekovės teigimu, spalio 9-ąją Klaipėdoje vienas didesnių incidentų užfiksuotas Liepų g. 52, kur nuvirtęs medis apgadino tris stovėjusius automobilius.
Vienam jų buvo įlenktas stogas ir apgadinta bagažinė, kitam – apgadintas stogas ir išdužo stiklas. Trečiasis automobilis patyrė smulkių pažeidimų.
Ant automobilio „Volkswagen Arteon“ nukritusi didelė medžio šaka išdaužė priekinį stiklą.
„Mokyklos g. 33 ant automobilio „Volkswagen Arteon“ nukritusi didelė medžio šaka išdaužė priekinį stiklą, apgadino veidrodėlį ir sulankstė stogą. Bangų gatvėje nulūžęs medis taip pat apgadino stovėjusį automobilį BMW X1 – įlenkė stogą ir įbrėžė galines dureles. Pavojinga situacija susiklostė ir Dragūnų g. 18. Čia nuvirtęs medis atsirėmė į daugiabutį gyvenamąjį namą ir išdaužė ketvirto aukšto langą. Ugniagesiai gelbėtojai pavojingą vietą aptvėrė įspėjamąja stop juosta. Medžio pašalinti iš karto nebuvo galima, nes jį šalinant galėjo būti apgadinti kiti butai“, – pasakojo R. Vainutė.
Medžiai užtvėrė kelius
Audros padariniai buvo jaučiami ir Klaipėdos regione. Dovilų seniūnijoje, Gedminų kaime, nuvirtęs medis visiškai užtvėrė kelią.
Šilutės rajone, Bružų kaime, medis užvertė dalį važiuojamosios kelio dalies. Ugniagesiai gelbėtojai medžius supjaustė grandininiais pjūklais.
„Pareigūnams teko šalinti ir kitus pavojų kėlusius objektus. Klaipėdoje, Taikos pr. 49, nuo renovuojamo namo stogo atplyšusi skarda buvo pakibusi medyje maždaug 8–10 metrų aukštyje. Klaipėdos rajone, Žalgirio gatvėje, pavojingai pakibusi medžio šaka buvo ant elektros laidų. Apie situaciją informuota ESO, o ugniagesiai gelbėtojai budėjo, kol atvyko bendrovės darbuotojai“, – pasidalijo R. Vainutė.
Aptvėrė stop juosta
Ugniagesiai gelbėtojai ir toliau šalino stipraus vėjo padarinius Klaipėdoje, Klaipėdos ir Kretingos rajonuose bei Palangoje. Šilutės rajone, Kintuose, Poškų kaime nuvirtę medžiai užtvėrė kelius.
Klaipėdoje, Žardupės gatvėje, buvo nuvirtę du medžiai, o Bandužių gatvėje nuo tako pašalintas prie daugiabučio nulūžęs medis.
„Palangoje ugniagesiams teko šalinti pavojingai pasvirusius medžius ir pakibusią šaką. Klaipėdos rajone, Jakų kaime, iš šaknų išvirtęs medis buvo supjaustytas ir patrauktas nuo kelio. Kretingos rajone aptiktas iš šaknų išvirtęs ir į kitus medžius pavojingai atsirėmęs medis. Kadangi ugniagesiai savo jėgomis negalėjo jo saugiai pašalinti, pavojinga vieta buvo aptverta įspėjamąja juosta, o apie situaciją informuotas Kretingos rajono meras, kuris rūpinosi medžio pašalinimu“, – kalbėjo R. Vainutė.
Būta ir gaisrų
Spalio 11 d. ugniagesiams gelbėtojams teko gesinti du didesnius gaisrus.
„Klaipėdos rajono Kiškėnų kaime užsidegė gyvenamojo namo katilinė, kurioje buvo įrengta ir nedidelė pirtis. Atvykus ugniagesiams, dviejų aukštų mūrinis namas degė atvira liepsna. Gaisro metu katilinė išdegė, aprūko pirmojo ir antrojo aukštų sienos bei lubos, apdegė mediniai laiptai, o prieškambaryje išsilydė ir nukrito plastikinės dailylentės. Iki ugniagesių atvykimo iš namo savarankiškai išėjo du suaugusieji ir du vaikai. Juos apžiūrėjo medikai, žmonės nenukentėjo. Name buvo įrengti dūmų detektoriai. Gaisro aplinkybės tiriamos“, – pažymėjo R. Vainutė.
Pašnekovė taip pat nurodė, kad tą pačią dieną Tauragės rajone, Karapolio kaime, visiškai sudegė medinis ūkinis pastatas.
Atvykus ugniagesiams, pastatas degė atvira liepsna, o jo stogas vietomis jau buvo sukritęs. Ugniagesiai apsaugojo už 15 metrų stovėjusį medinį gyvenamąjį namą, o netoli degančio pastato buvusį įklimpusį automobilį „Volvo S60“ nustūmė į saugų atstumą. Gaisro aplinkybės taip pat tiriamos.
„Gavus pranešimą dėl stipraus vėjo, reikėtų vengti būti šalia senų ar pažeistų medžių, nestatyti automobilių po medžiais ir šalia pastatų, nuo kurių gali atitrūkti stogo dangos elementai“, – akcentavo R. Vainutė.
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