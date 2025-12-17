Uostamiestyje sulaikytas žemaitis, kurio policija ieškojo apie pusmetį

Pirmadienį VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Uosto pasienio užkardos pareigūnai, Pilies pasienio kontrolės punkte patikrinę vieno keltu iš Karlshamno (Švedijos) grįžusio keleivio dokumentus, nustatė, kad daugiau kaip prieš pusmetį šio 44-erių žemaičio paiešką paskelbė Akmenės policija, nes vyras vengia atsakomybės už padarytą administracinį nusižengimą.
Susisiekę su paieškos iniciatoriumi, pasieniečiai sulaikytąjį perdavė uostamiesčio policijos konvojaus pareigūnams.
Vykstant Šengeno erdvės vidaus reisais, nuolatinė dokumentų kontrolė neatliekama, tačiau pagal rizikos vertinimus pasieniečiai turi teisę pasirinktinai patikrinti bet kurį keleivį ar transporto priemonę.
Šiemet VSAT pareigūnai sulaikė 759 asmenis, kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Iš sulaikytųjų dauguma (661) buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 40, Jungtinės Karalystės – keturiolika, Baltarusijos – vienuolika, Latvijos – aštuoni, Airijos – keturi, Moldovos, Švedijos ir Ukrainos po tris, Izraelio, Tadžikistano ir Uzbekistano po du, likusieji šeši buvo dar šešių valstybių piliečiai.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 ieškomų asmenų irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. Devyniolika sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, šešiolika – Ukrainos, šeši – Baltarusijos, keturi – Rusijos, po tris – Sakartvelo ir Moldovos, du – Airijos, likusieji devyni buvo kitų devynių valstybių piliečiai.
