Uostamiestyje vagys išplėšė garažus

Į vieną garažą įsibrauta Kaštonų gatvėje. Žmogus vagystę aptiko 10 valandą ryto.
Iš garažo buvo pavogtas elektrinis paspirtukas ir elektrinis veržliasukis.
Žala – arti 1,5 tūkst. eurų.
Pradėtas tyrimas dėl vagystės.
Dar viena vagystė fiksuota taip pat šeštadienį, 15.30 val.
Šį kartą vagys įsilaužė į Šilutės plente esantį garažą. Į vidų patekta nupjovus pakabinamą spyną. Paaiškėjo, kad pavogtas pakabinamas valties variklis „Tohatsu 9,9“, valties benzino bakas, spiningas ir kuprinė su žvejybos reikmenimis.
Žala – 1 765 eurai.
Pradėtas tyrimas dėl vagystės.
