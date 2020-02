Už girtus vojažus – įkalinimo bausmė: mergina per pusmetį įkliuvo net du kartus

Pasilinksmino dukart

Trečiadienį Klaipėdos apylinkės teisme buvo paskelbti du panašūs nuosprendžiai vairuotojams, kurie per trumpą laiką ne vieną kartą įkliuvo vairuodami neblaivūs.

Tuščioje teismo salėje teismo sprendimo laukė mergina. Artimųjų tikinimu, ji nepiktnaudžiauja alkoholiu, tačiau policijos pareigūnai per pusmetį jaunuolę dukart nutvėrė vairuojančią neblaivią.

Pirmą kartą mergina buvo priversta bendrauti su policininkais, kai važiavo iš Karklės festivalio. Tąkart jos organizme užfiksuotas alkoholio kiekis neviršijo 1,5 prom., tad buvo pradėta administracinė teisena, pažeidėjai buvo skirta bauda.

Teisme vyras atgailavo, tikino pats važiuosiąs į Švėkšną gydytis nuo priklausomybės.

Praėjo keli mėnesiai, ta pati mergina namuose linksminosi su draugais. Kompanija sumanė pasiklausyti muzikos, nusileido į požeminį garažą, įsėdo į merginos mamos automobilį ir visu garsu įjungė muziką.

Kaimynai neapsikentė triukšmo ir pagrasino, kad iškvies policiją. Tada merginai šovė į galvą mintis išvažiuoti iš garažo.

Kieme jos vairuojamas automobilis užkliudė ir apgadino dvi kitas mašinas. Visa tai matė šuniuką vedžiojęs žmogus, jis iškvietė policiją ir paliudijo matęs eismo įvykį.

Kad ir kiek pareigūnai prašė vairuotoją pūsti į alkoholio matuoklį, mergina tikrintis atsisakė.

Tai lėmė faktą, kad policininkai fiksavo vidutinį girtumą ir pradėjo baudžiamąją bylą.

Dėkojo ir žadėjo neberizikuoti

Teismo sprendimu, merginai skirta 1,9 tūkst. eurų bauda, kurią ji turės sumokėti per metus. Be to, numatyta konfiskuoti jos vairuoto automobilio vertės turtą, o tai sudaro 4,2 tūkst. eurų.

Vairuotojo pažymėjimą mergina prarado trejiems metams.

Išeidama iš teismo salės ji klausė teisėjo, kada bus panaikinta kardomoji priemonė, draudžianti jai išvykti iš šalies.

Šios merginos dar laukia bauda administracinėje byloje, ji bus baudžiama ir už tai, kad vairavo praradusi vairuotojo pažymėjimą.

Nė neklausiama mergina patikino teisėją, kad ši istorija jai tapo labai gera pamoka, daugiau ji niekada neberizikuos pakartoti ką nors panašaus.

Išeidama ji padėkojo, atsisveikino ir palinkėjo visiems geros dienos.

Įkliuvo triskart

Kitas vairuotojas, tą pačią dieną turėjęs išklausyti nuosprendį, į teismą neatėjo. Apie teismo sprendimą jis vis tiek sužinos ir turės jį vykdyti.

Pirmą kartą nutvertas pernai rugsėjį 46-erių vienos įmonės vadovas prarado bendrovės automobilį. Mašina konfiskuota, nes kaltininkas valdo 100 proc. bendrovės akcijų ir pats jai vadovauja.

Vyras gavo baudą, prarado vairuotojo pažymėjimą ir dar turėjo sumokėti nemenką baudą.

Šiemet sausio 23 d. jis vėl įkliuvo vairuodamas girtas. Policininkai jam išrašė baudą už tai, kad vairavo praradęs pažymėjimą, o baudžiamoji byla dar bus nagrinėjama.

Nepraėjo nė mėnuo, o vasario 19-ąją policininkai šį vyrą antrą kartą pagavo girtą vairuojantį draugo mašiną.

Prokurorai nusprendė, kad šįkart neverta delsti, kaltininkas prisipažįsta, bylą galima išnagrinėti pagreitintu procesu.

Žadėjo gydytis

Teisme vyras atgailavo, tikino pats važiuosiąs į Švėkšną gydytis nuo priklausomybės ir pasakojo, kad per degtinę prarado ne tik šeimą, bet ir turįs nemenkų bėdų su policija.

Prisimindamas pastarąjį atvejį, verslininkas pasakojo išvakarėse sulaukęs savo darbuotojo, kurį ketino priimti dirbti, su dovanomis.

Svečias atsinešė litrą degtinės, abu vyrai vaišinosi, viršininkas užmigo, o ryte pabudęs pamanė, kad jau prablaivėjo, ir sėdo į draugo mašiną. Tada ir įkliuvo policijai.

Teismo sprendimu, tris kartus mažiau nei per pusmetį girtas prie vairo įkliuvęs vyras pasiųstas už grotų.

Į Šiaulių tardymo izoliatorių jis privalo prisistatyti per septynias dienas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Ten jis praleis 40 parų.

Be to, vyras turės sumokėti 3 tūkst. eurų baudą. Numatyta konfiskuoti 1,7 tūkst. eurų arba tiek kainuojančio jo turto.

Tai yra likutinė draugo automobilio, kurį girtas vyras vairavo, vertė.