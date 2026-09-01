Vaikų žaidimų aikštelę vandalai apipylė derva

Uostamiesčio Smiltelės seniūnaitijos atstovų teigimu, teršalais ištepta aikštelės danga ir vaikų žaidimų įrenginiai, todėl kol kas vaikams rekomenduojama šioje vietoje nežaisti.
Pastebėta ir daugiau vandalizmo požymių – neseniai pastatytas ir sutvarkytas suoliukas buvo aprašinėtas necenzūriniais užrašais.
Smiltelės seniūnaitis Marius Bagdonavičius teigė, kad problema būtent šiame kieme nėra nauja – viešosios erdvės nuolat kenčia nuo vandalizmo.
„Pašalinti dervą galima, bet šis kiemas jau virto nekontroliuojamu – tik taisome ir taisome viską“, – teigė M. Bagdonavičius.
Anot seniūnaičio, gyventojai yra pateikę informacijos apie tai, kas galėtų būti atsakingas už aikštelės niokojimą.
„Negaliu tiksliai pasakyti, kas niokojo aikštelę, bet daugiabučių gyventojai sakė, kad tai buvo rusakalbiai vaikai“, – teigė M. Bagdonavičius.
Pasak seniūnaičio, panašių įvykių pasitaiko ir gretimuose kiemuose, tačiau šioje vietoje situacija ypač komplikuota.
Seniūnaitis prisiminė, kad minėtas necenzūriniais žodžiais aprašinėtas suoliukas dar visai neseniai buvo ir sulaužytas.
„Vaikai suoliuko lentas nešiojo po rajoną. Prieš tris savaites jį sutvarkėme, bet dabar jis vėl apipaišytas ir dar derva aptepliotas“, – baisėjosi M. Bagdonavičius.
Seniūnaitijos atstovai gyventojų prašo saugoti viešąją erdvę ir, pastebėjus panašius incidentus ar juos darančius asmenis, apie tai pranešti.
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