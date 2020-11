Vairuotojams už naudojimąsi mobiliais telefonais – baudos: nustatyta virš 300 pažeidimų

Praėjusią savaitę, lapkričio 16–22 d., policijos pareigūnai visoje šalyje vykdė policinę priemonę, per kurią itin didelį dėmesį skyrė neleistinam mobiliųjų įrenginių naudojimui vairuojant išaiškinti.

Pažeidimai fiksuoti ir nekontaktiniu būdu. Klaipėdos apskrityje per minėtą priemonę nustatyti 387 vairuotojai, kurie mobiliojo ryšio priemonėmis naudojosi, kai tai daryti yra draudžiama. Daugiausia tokių pažeidimų nustatė Klaipėdos apskrities Kelių policijos ir Klaipėdos miesto pareigūnai – po 97. Palangos policijos pareigūnai užfiksavo 92 atvejus, Klaipėdos rajono – 49, Plungės rajono – 21, Kretingos rajono – 16, Rietavo – 8, Skuodo rajono – 4, Neringos – 3.

Visoje Lietuvoje per praėjusią savaitę policijos pareigūnai nustatė 3106 neleistino naudojimosi mobiliaisiais įrenginiais atvejus. Daugiausia jų fiksuota Vilniaus apskrityje – 762, Kauno apskrityje – 498 ir Klaipėdos apskrityje – 387. Mažiausiai tokių pažeidimų užfiksuota Alytaus apskrityje – 87 atvejai.

Policijos pareigūnai primena, kad tamsa, rūkas, rudeninė dargana ir taip sunkina matomumą, todėl bet kokia dėmesį blaškanti veikla gali tapti itin skaudžios nelaimės priežastimi.

Be to, už neleistiną naudojimąsi mobiliaisiais įrenginiais be laisvų rankų įrangos bauda vairuotojui siekia nuo 60 iki 90 eurų, gali būti skiriamas ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 3 mėnesių.