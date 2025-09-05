 Varėnoje ir Šilutėje peiliu sužaloti du vyrai

Varėnoje ir Šilutėje peiliu sužaloti du vyrai

2025-09-05 07:26
BNS inf.

Varėnoje ir Šilutėje peiliu sužaloti du vyrai, penktadienį pranešė Policijos departamentas.

Varėnoje ir Šilutėje peiliu sužaloti du vyrai
Varėnoje ir Šilutėje peiliu sužaloti du vyrai / Asociatyvi I. Gelūno / BNS, Freepik.com nuotr.

Skelbiama, kad ketvirtadienį apie 19.25 val. Varėnoje, Geležinkelio gatvėje esančiame bute, konflikto metu moteris peiliu sužalojo vyrą, gimusį 1971 metais.

Vyras paguldytas į ligoninę, neblaivi 1972 metais gimusi įtariamoji, kuriai nustatytos 2,84 prom., uždaryta į areštinę.

Tuo metu apie 20 val. Šilutėje, Laisvės alėjoje esančiame bute, vyriškis peiliu sužalojo neblaivų 2000 metais gimusį vyrą, kuriam nustatytos 2,71 promilės.

Sužalotas vyras, suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.

Įtariamasis, gimęs 1991 metais, yra ieškomas.

Dėl incidentų pradėti ikiteisminiai tyrimai.

Šiame straipsnyje:
peilis
sužalojo peiliu
Varėnoje sužalojo peiliu
Šilutėje sužalojo peiliu

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų