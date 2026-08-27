 Per „WhatsApp“ bendravusi klaipėdietė neteko 20 tūkst. eurų

Per „WhatsApp“ bendravusi klaipėdietė neteko 20 tūkst. eurų

2026-08-27 09:35
BNS inf.

Klaipėdos policijai moteris trečiadienį pareiškė, kad ją apgavo sukčiai, kurie išviliojo 20 tūkst. eurų, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.

<span>Per „WhatsApp“ bendravusi klaipėdietė neteko 20 tūkst. eurų</span>
Per „WhatsApp“ bendravusi klaipėdietė neteko 20 tūkst. eurų / Asociatyvi magnific nuotr.

1968 metais gimusi klaipėdietė pareiškė, kad rugpjūčio 19–20 dienomis interneto bendravimo programėlėje „WhatsApp“ nepažįstami asmenys, kalbėję rusiškai, įtikino ją atlikti pinigų pervedimą į internetinę investavimo platformą.

Šiame straipsnyje:
sukčiai
telefoniniai sukčiai
išvilioti pinigai
WhatsApp

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Komentarai

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Ramus
Sveikinimai sekmingai atsikracius nereikalingais evrais...
1
0
Idiotu balius
Tiktai nesuprantu prie ko cia tas ,,WhatsApp,,sas??? O tai jeigu butu skambine is kokio mesendziario tai durne pinigu butu NESIUNTUSI ???
3
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Naktinis
šaunuolė, net labai šaunuolė. Durniams pinigai nereikalingi...
6
0
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