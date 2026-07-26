Pagerbti geriausi uostamiesčio abiturientai

Pilies muziejaus Konferencijų salėje vykusioje pagerbimo ceremonijoje pasveikinti geriausius valstybinių brandos egzaminų rezultatus pasiekę abiturientai.
Šiemet daugiausia aukščiausių įvertinimų pelnyta informacinių technologijų valstybiniame brandos egzamine – net 32.
Matematikos A lygio egzamine gauta 20 šimtukų, anglų kalbos – 16, lietuvių kalbos ir literatūros – 12.
Tarp mokyklų ryškiausiai išsiskyrė Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija – jos mokiniai pelnė net 62 šimtukus.
Vienas šios gimnazijos abiturientas surinko keturis šimtukus, o trys mokiniai – po tris.
Puikių rezultatų pasiekė ir Hermano Zudermano gimnazija.
Jos mokiniai pelnė du anglų kalbos valstybinių brandos egzaminų šimtukus bei 16 aukščiausių tarptautinio vokiečių kalbos egzamino įvertinimų.
Labai sėkmingai pasirodė ir Klaipėdos licėjaus abiturientai – jie pelnė 17 valstybinių brandos egzaminų šimtukų bei 36 aukščiausius tarptautinio bakalaureato programos įvertinimus.
Viena licėjaus mokinė pelnė penkis šimtukus, o dar vienas – keturis.
Kaip ir pernai, miesto savivaldybė už kiekvieną pelnytą šimtuką abiturientams skyrė po 100 eurų, kurie bus pervesti į mokinių sąskaitas.
Mokytojams už kiekvieną mokinio pelnytą aukščiausią įvertinimą skirta po 300 eurų.
Renginyje abiturientams tradiciškai įteiktos saulėgrąžos – sėkmingos mokymosi kelionės ir žinių siekimo simbolis.
Susirinkusiuosius pasveikinęs Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus pabrėžė, kad puikūs egzaminų rezultatai yra atkaklaus darbo ir ryžto įrodymas.
„Džiaugiuosi, kad jūs esate tie žmonės, kurie sugebėjo užsibrėžti tikslą ir jį pasiekti. Tokie pasiekimai visada bus pastebėti jūsų gyvenime, o dabar atėjo laikas, kai jūs patys priimsite svarbius sprendimus“, – kalbėjo A. Vaitkus.
Sveikinimo kalboje meras taip pat linkėjo jaunuoliams drąsiai rinktis savo kelią, eiti ten, kur veda širdis, siekti užsibrėžtų tikslų ir nepamiršti Klaipėdos, nes būtent ši karta ateityje kurs šį miestą dar gražesnį.
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