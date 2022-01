Sausio 17-oji Klaipėdoje

Diskusija. Šiandien 14 val. Klaipėdos savivaldybės I.Kanto viešojoje bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks pokalbis-diskusija apie Imanuelio Kanto asmenybės ir su ja susijusių veiklų įprasminimą. Kviečiami dalyvauti visi, kuriems nesvetimos I.Kanto idėjos, kūrybinis palikimas, ryšys su kitomis istorinėmis asmenybėmis, Klaipėdos krašto savitumo formavimas ir informacijos sklaida. Dalyvauti galima tik turint galimybių pasą.

Mokymai. Šiandien 17.30 val. "Herkaus galerijoje" (Herkaus Manto g. 22), trečiame aukšte vyks Lego robotikos nemokami bandomieji užsiėmimai 4–8 m. vaikams. Būtina išankstinė registracija.

Paroda I. Iki vasario 9 d. Naujojoje Klaipėdos galerijoje, mados ir verslo centre "Herkaus galerija", veiks Sergiy Lysyy akvarelės paroda "Akimirkos". Pagrindiniai S.Lysyy kūrybos motyvai – urbanistiniai peizažai, miestų ir gamtos objektai. Tapytojas tradicine gryna šlapios akvarelės technika subtiliai lieja akvareles, siekdamas išsaugoti šios technikos unikalumą. S.Lysyy aktyviai dalyvauja akvarelės liejimo technikos populiarinimo veikloje Lietuvoje ir užsienyje, organizuoja akvarelės liejimo meistriškumo demonstracijas ir pamokas visame pasaulyje.

Paroda II. Iki vasario 11 d. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (Bažnyčių g. 4) II aukšto galerijoje veiks Roko Čėsnos kūrybos paroda "This Way Up / Nevartyti!" Jaunosios kartos menininkas siekia perteikti savo pasaulio matymą realybėje. Darbuose vaizduojami stilizuoti kasdienio gyvenimo fragmentai bei idėjos – nuo tipografijos ir ženklodaros iki tūrinių objektų.

Paroda III. Iki kovo 19 d. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2) veiks paroda "Klaipėdos krašto klausimas Prancūzijos archyviniuose šaltiniuose". Klaipėdos krašte istorijai skirtoje parodoje pristatoma nauja archyvinė medžiaga, kuri yra saugoma Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos archyve. Ją papildo 1920–1923 m. laikotarpį menantis pasakojimas, kuriame atskleidžiama ne viena spalvinga ir sodri gyvenimo šiame Lietuvos regione detalė.

Naujagimiai. Šeštadienį pagimdė 4 moterys. Gimė 3 mergaitės ir 1 berniukas. Sekmadienį pagimdė 2 moterys. Gimė 2 berniukai.