Sausio 24-oji Klaipėdoje

Užsiėmimas. Rytoj 17 val. Klaipėdos miesto savivaldybės I.Kanto viešosios bibliotekos "Kauno atžalyno" padalinyje (Kauno g. 49) klaipėdiečiai kviečiami į meno terapijos užsiėmimą "Mano harmonija" su Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro specialistais. Ši veikla yra skirta 55 metų amžiaus ir vyresniems asmenims. Būtina išankstinė registracija.

Šviesoforas. Dėl valdymo spintos keitimo darbų nuo rytojaus, sausio 25 d., 9 val. iki sausio 27 d. 17 val. neveiks šviesoforas Debreceno g. ir Šilutės pl. sankryžoje. Eismo dalyviai raginami būti atidūs ir tolerantiški.

Posėdis. Sausio 27 d., ketvirtadienį, 15 val. nuotoliniu būdu posėdžiaus Klaipėdos savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto komitetas. Darbotvarkėje numatyta išklausyti Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro bei viešosios įstaigos "Klaipėdos šventės" vadovų veiklos planų pristatymus, ketinama diskutuoti dėl Klaipėdos koncertų salės direktoriaus pasisakymo.

Ekspertizė. Tauralaukyje vienai nakčiai bus uždarytas eismas per tiltą. Savivaldybė informuoja, kad nuo sausio 27 d. 23 val. iki 28 d. 5 val. (iš ketvirtadienio į penktadienį) bus uždarytas eismas Klaipėdos gatve ties tiltu per Dangės upę (vyks tilto per Dangę Klaipėdos gatvėje konstrukcijų ir tilto elementų būklės ekspertizė).

Eismas. Iki 28 d. bus ribojamas arba uždaromas eismas atskirose darbų vykdymo vietose Stadiono gatvėje. Šalia gatvės bus vykdomi darbai pagal bendrovės "Geležinkelio tiesimo centras" projektą "Triukšmą slopinančių sienelių Klaipėdos geležinkelio stotyje statyba".

Skiepai. Pasiskiepyti nuo COVID-19 galima ir Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos padalinyje (Naikupės g. 28). Sausį nuo COVID-19 skiepijama antradieniais 10–16 val. ir trečiadieniais 14–20 val. Išankstinės registracijos nereikia. Skiepijama gyva eile "Comirnaty" (gamintojas "BioNTech ir Pfizer") vakcina. Būtina turėti asmens dokumentą. Tel. pasiteirauti (8 46) 366 055, mob. 8 640 42 926, nemokama linija 8 800 000 03.

Naujagimiai. Per dvi statistines savaitgalio paras Klaipėdoje pagimdė 16 moterų, gimė 7 mergaitės ir 9 berniukai.

Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami penki mirusieji. Jų pavardės neviešinamos.