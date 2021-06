Tarsi amžiaus statybos?

Debreceno fontano šiemet dar nemačiau veikiančio. Kiek pamenu, pernai jis taip pat beveik visai nedirbo. Nesuprantu, ar kažkas savo pareigų neatlieka? Ar visai nebežiūri, kas vyksta? Vasara baigsis, o fontanas, kaip nepradėjo veikti, taip ir nepradės. Jau pradėjo granitas nuo jo byrėti. Ar ten vamzdis trūko, ar kas jam nutiko? Iš Vokietijos į Lenkiją jūros dugnu tiesiamas dujotiekis, o mes niekaip negalime fontano susitvarkyti. Didžiausia gėda – juk čia ne amžiaus statybos. Žmonės jau parašus renka, negi teks į valdžią kreiptis dėl fontano?

Algirdas

Pastatykime paminklą L.Stulpinui

"Klaipėdos" dienraštyje skaičiau, kad šiemet bus minimos pirmojo nepriklausomos Lietuvos kapitono Liudviko Stulpino 150-osios gimimo metinės. Manau, kad Atgimimo aikštėje jam labai reikėtų paminklo. Papuoštų kaip gėlė ant stalo. Jei ne jam, tuomet Ludvigui Wieneriui. Jis labai daug pastatė Klaipėdoje namų. Vis tiek asmenybė. Arba buvusiam Klaipėdos politikui Alfonsui Žaliui. Nes dabar kažko trūksta – nederėtų aikštės laikyti dešimtmečiais tuščios.

"Klaipėdos" skaitytoja

Užlopykime sienas

Per radiją girdėjau Ramunės Sotvarės-Šemetienės komentarą. Visiškai jai pritariu dėl Lietuvos sienos. Jos kiauros kaip rėtis – jei peršoka net kuprinę persimetęs dvyliktokas, tai kokia čia valstybės siena? Man nepriklausomybė prasideda nuo sienų. Jei šito nėra, kaip galima kalbėti apie laisvą Lietuvą? Ji laisva persikėlusiems užsieniečiams. Jie šaiposi, kad mūsų siena kiaura, kaip pereinamas kiemas. Man pikta, kad jie nieko neveikdami gauna daugiau nei aš. Mano pensija – 12 eurų per dieną. Imigrantams per dieną skiriami 25 eurai. Laisvi lietuviai gyvena samanotose bakūžėse, nes neturi iš ko paramstyti namo. Reikės mirti, pasilaidoti – jie taupo pinigus. O atvažiavusiems išskiria plotą, padarys palapines, kad jiems būtų kuo patogiau. Suprantu, kad gyvename ES. Bet kiek galima tyčiotis iš laisvės ir nepriklausomybės? Aš galvoju, jei laisvę mylintys verslininkai sumestų po pusę milijono, turėtume sieną ne blogesnę nei Amerikos su Meksika.

Klaipėdietė