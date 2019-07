Pirmauja bulvės

Vis daugiau klaipėdiečių supranta, kad sveikos mitybos pagrindas yra vaisiai ir daržovės.

"Kokteiliui" pavyko sužinoti, kokias daržo gėrybes dažniausiai valgo uostamiesčio gyventojai.

Lyderės yra nuo seno lietuvių pamėgtos daržovės – bulvės. Nieko keisto, nes jos naudojamos ne tik pagrindiniams patiekalams gaminti, bet ir garnyrui paruošti. Tvirtinama, kad su lupenomis virta bulvė turi penkis kartus daugiau ląstelienos nei bananas ir tris kartus daugiau vitamino C nei avokadas.

Tik bulves į priekį praleido morkos. Be jų šeimininkės retai išvirs gardžią sriubą, pagamins troškinį ar paruoš salotų. Savo unikaliu skoniu morkos dažnai tampa nepakeičiamu ingredientu. Šios daržovės pasižymi dideliais vitaminų A, E, C bei betakaroteno kiekiais, tad yra naudingos sveikos odos išsaugojimui. Be to, šviežios ir traškios morkytės – puikus sveikas užkandis tiek vaikams, tiek suaugusiems.

Į populiariausių daržovių trejetą įsispraudė svogūnai. Jie naudojami norint pagardinti įvairius patiekalus, suteikti jiems puikų skonį ir kvapą. Svogūnai pasižymi dideliu vitamino C kiekiu ir neretai liaudies medicinoje naudojami kaip vaistas, padedantis įveikti peršalimą.

Kitas dvi vietas užima ilgavaisiai ir trumpavaisiai agurkai. Šios daržovės lietuvių virtuvėje dažniausiai naudojamos gaminant salotas, troškinius ar sumuštinius. Pastaraisiais metais agurkų naudingosios savybės išnaudojamos ir grožio procedūroms – veido odai gaivinti ir drėkinti.

Šešti pagal populiarumą – baltagūžiai kopūstai. Sakoma, kad ši lietuvių pamėgta daržovė turimu vitamino C kiekiu nenusileidžia apelsinams. Be šios daržovės reta šeimininkė įsivaizduoja gardžias salotas. "Kokteiliui" keista, tačiau pomidorai – tik septinti. Jie – vieni populiariausių įvairių salotų ingredientų, taip pat dažnai naudojami sumuštiniams pagardinti.

Dar į dešimtuką įsiterpė burokėliai, svogūnų laiškai ir salierų stiebai.