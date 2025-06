Kodėl nepateikta informacijos?

Esu labai pasipiktinusi, kad apie Biržos tilto remontą nėra jokios informacijos. Savo akimis mačiau, kaip Tiltų gatve pralėkė greitoji pagalba, jiems, kaip suprantu, viskas galima. Po to tiltu važiavo ir kiti automobiliai. Nieko nesuprantu. Tai remontas vyksta ar ne? Kodėl kelias uždarytas, bet eismas tebevyksta? Kodėl nėra kokių nors skelbimų su juose pateikta informacija apie darbus? Apie autobusų eismą net nekalbu. Kai kurie autobusai rytais vėluoja, nes važiuojant link Pilies gatvės prie šviesoforo reikia laukti ne ką trumpiau, nes raudonas signalas dega dukart ilgiau negu žalias. Visiška netvarka, už kurią niekas niekur neatsako.

Klaipėdietė

Kodėl Joninės vyks anksčiau?

Pastebėjau skelbimą, kad Joninės šiemet vyks birželio 21 d. Kodėl ne 24-ąją, kai visai Lietuvai – laisva diena? Visi, kaip ir kasmet, skubėtų prie Jono kalnelio pašokti, pašėlti iki ryto. Tai viena smagiausių metų švenčių, o dabar viskas vyks tik savaitgalį. Man tai atrodo nesąžininga. Tai gal ir Kalėdas švęskime kada kam patogu?

Edita

Kelių ereliai nestabdo

Kiek galima lakstyti Klaipėdos gatvėmis kaip be galvos – čia ne lenktynių trasa, o kelias, kuriuo važiuoja šeimos su vaikais, pavieniai žmonės. Kiekvieną savaitę girdžiu apie avarijas, ir vis dėl to paties – neatsakingumas, nesiskaitymas su kitais, dar pridėkime ir alkoholio vartojimą. Ar būtinai žmonėms reikia baisių avarijų, kad sustabdytų nuo to lėkimo? Kitas klausimas, kodėl tiems, kuriuos sustabdo išgėrusius prie vairo, skiriamos tokios menkos nuobaudos? Gauna tie žmogeliai menkas baudas, nusiperka naujas mašinas ir toliau važinėja lyg niekur nieko. Tas pats ir su smurto orderiais. Kiek daug vyrų pažeidžia Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą ir, neišlaukę nurodytų 15 parų būti nuošalyje, vėl grįžta mušti žmonas. Kažkodėl apie tai niekas nekalba, nors tų orderių nesilaikymas – opi problema.

Algimantas