84-erių vairuotojui partrenkus vaiką – nemalonūs klausimai

Vienas žurnalistų kalbintas panevėžietis, kuriam 78-eri, teigė dar neketinantis atsisakyti vairavimo.
„Kiek duos sveikatos pažymėjimą, tol važiuosiu“, – juokėsi pašnekovas.
Vis dėlto jis pripažino, kad vyresniems vairuotojams gauti sveikatos pažymėjimą nėra taip paprasta.
„Aišku, sudėtingiau, nes ieško tuoj kabliuko, kaip tau neduoti, jei senas“, – kalbėjo Vytautas.
Anot pašnekovo, nustatyti viršutinės amžiaus ribos vairuotojams nereikėtų.
„Jei žmogus jaučiasi, kad gali vairuoti, tuomet jis vairuoja. Kai pradeda jausti, kad nebegali, tuomet nevairuoja“, – aiškino jis.
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Ar vairuotojo amžius, ar kitos priežastys lėmė, kad 84-erių autobuso vairuotojas pėsčiųjų perėjoje Panevėžyje partrenkė į mokyklą einančią mažametę, šiuo metu aiškinasi policija.
Dėl nelaimės pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pirminiais duomenimis, vairuotojas nepastebėjo einančios mergaitės.
Septynmetė tebegydoma ligoninėje. Užsakomojo autobuso vairuotojas nelaimės metu vežė keleivius. Nepatvirtintais duomenimis, autobusu buvo vežami darbininkai.
Dėl tokio amžiaus autobuso vairuotojo galimybių saugiai vežioti keleivius medikams kilo klausimų. Pasak jų, dalis vyresnio amžiaus vairuotojų, negavę sveikatos pažymėjimo vienoje gydymo įstaigoje, mėgina jį gauti kitur.
„Jei jie čia negauna, tuomet bando kitur eiti, lįsti į privačias“, – pasakojo gydytoja Raimonda Tirvienė.
Medikai esą supranta, kad garbaus amžiaus žmonėms vairavimas neretai yra vienas iš gyvenimo džiaugsmų, kurio atsisakyti nesinori. Tiesa, svarbus ir abipusis pasitikėjimas. Pavyzdžiui, kai kurie vyresni vairuotojai tikino važinėjantys tik trumpais kaimo žvyrkeliais ir vengiantys intensyvesnio eismo.
„Jie net iki vaistinės nevažiuoja, jei yra asfaltas“, – teigė R. Tirvienė.
Pasak gydytojos, vyriausiam automobilio vairuotojui Panevėžyje yra 92 metai.
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