Advokatūra pradėjo Lauros Matjošaitytės paslaugų „Nemuno aušrai“ tyrimą

„(Rugsėjo – BNS) 16 dieną buvo tarybos posėdis, mes įvertinome aplinką, kuri yra, gavome du kreipimusis iš Seimo narių, taip pat įvertinome viešą poziciją, kuri buvo publikacijose, ir pradėjome tyrimą. Ne pagal skundą, bet pradėtas matant aplinką, kokia yra“, – BNS penktadienį sakė Advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis.
Jo teigimu, iš esmės bus siekiama išsiaiškinti, ar L. Matjošaitytė teikė „Nemuno aušrai“ paslaugas rašytinės sutarties pagrindu.
„Be rašytinės sutarties teikiant teisines paslaugas yra Advokatūros įstatymo pažeidimas“, – sakė M. Kukaitis.
Jis akcentavo, kad Advokatūra nesieks išsiaiškinti L. Matjošaitytės „Nemuno aušrai“ teiktų konsultacijų turinio, kuris sudaro advokato ir kliento paslaptį, bet aiškinsis, ar prieš pradedant teikti paslaugas jos buvo tinkamai įformintos.
„Advokatūros įstatymo 48 straipsnis sako, kad prieš pradedant teikti teisines paslaugas, turi būti raštu sudaryta teisinių paslaugų sutartis, ir tik tuomet pradedamas paslaugų teikimas“, – nurodė Advokatų tarybos pirmininkas.
„Šias aplinkybes turėtų įvertinti Drausmės komitetas ir jas paskui pateikti mums kaip tarybai – buvo sutartis sudaryta, ar nebuvo, buvo teikiamos paslaugos, ar nebuvo. Yra svarbu nustatyti, ar nėra esminio pažeidimo, (...) tai svarbu vertinant etikos klausimus“, – sakė jis.
Kaip informavo M. Kukaitis, iš dešimties advokatų sudarytas Drausmės ir vartotojų ginčų komitetas per dvi savaites turėtų sulaukti L. Matjošaitytės pozicijos raštu, taip pat vertinti jam tarybos perduotą medžiagą – publikacijas, parlamentarų užklausas, – ir pateikti konfidencialią išvadą Advokatų tarybai.
Šioje išvadoje, įžvelgus galimą pažeidimą, būtų rekomenduojama iškelti drausmės bylą L. Matjošaitytei ir perduoti ją nagrinėti Advokatų garbės teismui, o neįžvelgus pažeidimo – nekelti drausmės bylos.
„Spalio 7 dieną numatytas Drausmės komiteto posėdis. Jeigu nebus trikdžių dėl duomenų rinkimo, spalio 21 dieną Advokatų taryba turi numatytą posėdį ir turėtų jau vertinti surinktą medžiagą“, – sakė M. Kukaitis.
Jo teigimu, L. Matjošaitytė bus kviečiama gyvai dalyvauti spalio 7-osios posėdyje, kur turėtų pateikti paaiškinimus žodžiu, atsakyti į klausimus. Jeigu tuomet komitetui pakaks duomenų išvadai parengti, ji bus svarstoma Advokatų taryboje spalio 21-ąją dėl drausmės bylos iškėlimo.
Kaip rašė BNS, „Nemuno aušros“ 2024 metais VRK siųstas vienas iš teisinių dokumentų „Dėl politinės partijos finansavimo šaltinių“ buvo parengtas L. Matjošaitytės, bet nei partija, nei dabartinė VRK narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo.
Iš pradžių atsisakiusi atskleisti, ar iš partijos gavo užmokestį, vėliau teisininkė pranešė pinigų neuždirbusi. Ji atsisako komentuoti profesinių santykių su „Nemuno aušra“ detales, argumentuodama advokato ir kliento paslaptimi.
Tyrimą dėl L. Matjošaitytės ir „Nemuno aušros“ bendradarbiavimo jau yra pradėjusi pati VRK, tuo metu Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) ketina spręsti, ar tirti galimą VRK narės viešųjų ir privačių interesų supainiojimą.
2017–2021 metais L. Matjošaitytė buvo VRK pirmininkė. Į komisijos narės pareigas Seimo sprendimu ji grįžo 2025 metais jos kandidatūrą pateikus „Nemuno aušros“ deleguotam tuometiniam teisingumo ministrui Rimantui Mockui.
Naujausi komentarai