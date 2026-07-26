Airijoje nužudytas 18-metis lietuvis: po mirties jaunuolis išgelbėjo keturių žmonių gyvybes

M. Jurkevičius birželio 21 d. buvo sunkiai sužeistas Navano bare, rašo „The Irish Times“. Jaunas vyras buvo nugabentas į ligoninę, kur beveik mėnesį medikai kovojo už jo gyvybę. Vis dėlto liepos 15 d. jam buvo konstatuota mirtis.
Praėjus penkioms dienoms po incidento kūno sužalojimu apkaltintas 36-erių Artūras Mauruca, kuris stojo prieš Navano apygardos teismą.
Visgi vyras buvo paleistas už 500 eurų užstatą ir Trimo apylinkės teisme turėtų pasirodyti liepos 28 d.
„Gyvenimo dovana“
Penktadienį, liepos 24 d., M. Jurkevičius atgulė amžinojo poilsio, pranešė „Meath Chronicle“. Per laidotuves paaiškėjo, kad po mirties jaunuolis išgelbėjo keturių žmonių gyvybes – paaukoti jo organai suteikė jiems galimybę gyventi.
„Organų donoryste jis suteikė vilties, gyvybės ir antrąjį šansą žmonėms, esantiems transplantacijos sąraše. Manto dėka jų gyvenimai buvo pakeisti amžiams“, – gedintiems sakė kunigas Gerry'is McCormackas.
„Jo auka suteikė gyvybės, šviesos ir meilės keturiems asmenims ir jų šeimoms. Jis padovanojo neįtikėtiną gyvenimo dovaną“, – pridūrė kunigas.
Apibūdindamas 18-metį, kunigas G. McCormackas negailėjo gražių žodžių. Jaunuolis buvo labai talentingas – mokėjo kelias kalbas, savarankiškai išmoko groti gitara, žaidė futbolą ir tenisą, buvo aistringas pramoginių šokių šokėjas.
Kreipdamasis į velionio tėvus Marių ir Renatą, kunigas dėkojo jiems už viską, ką jie padarė dėl savo sūnaus.
„Esate išties nuostabių, rūpestingų tėvų pavyzdys“, – pažymėjo jis.
M. Jurkevičius dirbo „Tesco“ parduotuvėje Navane ir studijavo Dublino technologijos universitete.
Navano meras Francis Deane'as teigė, kad bendruomenę sukrėtė jauno vyro mirtis, ir pareiškė užuojautą jo šeimai.
„Tai labai liūdnas metas, bendruomenė išgyvena šoką“, – „Meath Chronicle“ sakė miesto meras.
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