Alytaus pareigūnai ieško dingusio vyro

Kaip nurodoma Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) pranešime, dingęs vyras gyvena Alytaus rajone, Daugų seniūnijoje, Rimėnų kaime.
R. Šaltinis vairuoja baltos spalvos automobilį „Volkswagen Polo“, kuriam virš stogo kyšo pečiaus kaminas.
Asmenis, žinančius apie asmens buvimo vietą ar pastebėjusius minėtą vyrą arba jo automobilį, prašoma skubiai informuoti Alytaus AVPK Veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Aidą Kaknevičių tel. +370 700 65635, +370 614 72750, el. p. [email protected] arba bendruoju pagalbos telefonu 112.
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