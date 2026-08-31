 Alytaus policija tiria vagystę: degalai nebuvo dalijami už dyką

Alytaus policija tiria vagystę: degalai nebuvo dalijami už dyką

2026-08-31 16:08 klaipeda.diena.lt inf.

Alytaus apskrities policijos pareigūnai atlieka administracinę teiseną dėl vagystės.

Kaip teigiama, Alytaus rajone, Dauguose esančioje degalinėje, buvo pasisavinta degalų už daugiau nei 145 eurus. 

Nuotraukose matomas asmuo gali turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Piliečius, žinančius ar atpažinusius užfiksuotą vyrą bei galinčius nurodyti jo anketinius duomenis, policija prašo informuoti Alytaus apskr. VPK Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Deivydą Šarką tel. +370 700 65638, mob. tel. +370 614 76 028, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

Šiame straipsnyje:
Alytus
vagystė
degalinė
Daugai
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