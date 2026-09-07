 Alytuje vyras peiliu sužalojo jauną moterį

Alytuje vyras peiliu sužalojo jauną moterį

2026-09-07 09:21
BNS inf.

Alytuje, Naujojoje gatvėje, bute konflikto metu vyras sekmadienį peiliu sužalojo moterį, pirmadienį pranešė Policijos departamentas.

<span>Alytuje vyras peiliu sužalojo jauną moterį</span>
Alytuje vyras peiliu sužalojo jauną moterį / Asociatyvi J. Kalinsko / BNS nuotr.

2002 metais gimusi moteris, suteikus medicinos pagalbą, gydoma ambulatoriškai. 

1997 metais gimęs įtariamasis uždarytas į Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ilgalaikio sulaikymo patalpas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas

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