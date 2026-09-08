 Antonovas teigia, kad „Snoro“ lėšas jam gelbėti tikėtasi naudoti laikinai

Antonovas teigia, kad „Snoro“ lėšas jam gelbėti tikėtasi naudoti laikinai

2026-09-08 09:39
Lukas Juozapaitis (BNS)

Lietuvos apeliaciniam teismui antradienį tęsiant žlugusio banko „Snoras“ buvusio akcininko Vladimiro Antonovo apklausą baudžiamojoje byloje dėl itin didelės vertės turto iššvaistymo, kaltinamasis teigia, kad banko lėšų naudojimo jam gelbėti schema turėjo būti laikina.

Vladimiras Antonovas
Vladimiras Antonovas / P. Peleckio / BNS nuotr.

„(Tikėtasi – BNS) jeigu pavyks išlaikyti banko likvidumą, šio mechanizmo naudojimas bus terminuotas ir mes rasime šaltinius, kad galėtume išspręsti šią problemą“, – antradienį teismo posėdyje rusiškai per vertėją sakė V. Antonovas.

Taip nuteistasis kalbėjo prokuroro Dainiaus Stankevičiaus paklaustas, kokie konkretūs instrumentai buvo naudojami siekiant gerinti „Snoro“ finansinę padėtį.

V. Antonovas teismui aiškino, kad toks pinigų panaudojimo mechanizmas egzistavo dar iki jam ateinant į bankininkystę: „Jis buvo sugalvotas iki manęs.“

Jis kartojo, kad tai buvo vienintelis būdas užtikrinti banko likvidumą ir išgelbėti jo finansus.

Šiame straipsnyje:
Vladimiras Antonovas
Snoras
lėšos

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