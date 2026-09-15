Apeliacinis teismas skelbs sprendimą Adolfo Ramanausko-Vanago paminklo išniekinimo byloje

Kaip rašė BNS, apeliacinį skundą šioje byloje yra pateikęs tik vienas iš trijų nuteistųjų – Rusijos pilietis Antonas Patrakovas. Jam Kauno apygardos teismas skyrė ketverius metus laisvės atėmimo. A. Patrakovas prašo išteisinimo.
Tai yra griežčiausia iš bausmių, pernai gruodį Kauno apygardos teismo skirtų trims užsieniečiams. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, A. Patrakovas veikė su pagrindiniais nusikaltimų organizatoriais.
Dvigubas Estijos ir Rusijos pilietybes turintiems Nikolajui Silinui ir Konstantinui Venkovui apygardos teismas skyrė trejų ir pustrečių metų laisvės atėmimo bausmes. Šiems nuteistiesiems nuosprendžiai yra įsiteisėję.
Kaip rašė BNS, minėti trys asmenys pripažinti kaltais dėl pagalbos kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, turto sugadinimo ir kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimo.
Teismas nustatė, kad N. Silinas ir A. Patrakovas vandališkais veiksmais prieš paminklą, o K. Venkovas – surinkdamas informaciją apie šią ir kitas viešo pagerbimo vietas, padėjo Rusijos karinės žvalgybos tarnybos GRU interesais veikusiems asmenims veikti prieš Lietuvą.
Merkinėje, Varėnos rajone, stovintis paminklas A. Ramanauskui-Vanagui raudonais dažais buvo aplietas 2024-ųjų sausį. Merkinės miesto muziejui teismas iš kaltinamųjų solidariai priteisė 1,5 tūkst. eurų žalos atlyginimą.
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